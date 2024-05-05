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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۸

بیش‌از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع شد

بیش‌از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع شد

رییس اداره کل سوخت‌گیری هواپیمایی کشور گفت: در فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی رئیس اداره کل سوخت‌گیری هواپیمایی کشور، گفت: در نخستین ماه سال جاری، ۱۲۰ میلیون و ۷۸ هزار و ۷۶۷ لیتر سوخت هوایی به تعداد ۱۷ هزار و ۲۵۱ پرواز در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۴ درصد رشد مشاهده می‌شود.

وی سفرهای نوروزی و بالا رفتن حجم مسافرت‌های هوایی در کشور را دلیل افزایش مصرف عنوان کرد و افزود: میزان مصرف سوخت هوایی در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸/۹ درصد رشد داشته است. در ماه یاد شده روزانه به حدود ۵۸۰ فروند هواپیما در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور سوخت‌رسانی شده است.

کد مطلب 6097499
زهره آقاجانی

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