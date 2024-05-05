به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی رئیس اداره کل سوخت‌گیری هواپیمایی کشور، گفت: در نخستین ماه سال جاری، ۱۲۰ میلیون و ۷۸ هزار و ۷۶۷ لیتر سوخت هوایی به تعداد ۱۷ هزار و ۲۵۱ پرواز در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹/۴ درصد رشد مشاهده می‌شود.

وی سفرهای نوروزی و بالا رفتن حجم مسافرت‌های هوایی در کشور را دلیل افزایش مصرف عنوان کرد و افزود: میزان مصرف سوخت هوایی در فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸/۹ درصد رشد داشته است. در ماه یاد شده روزانه به حدود ۵۸۰ فروند هواپیما در ۵۷ مرکز سوخت‌گیری کشور سوخت‌رسانی شده است.