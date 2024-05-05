حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرا طرح نور، موضوع حجاب و عفاف را یکی از موضوعات مهم در تعالی جامعه دانست و اظهار کرد: حجاب و عفاف سلوک توحیدی یک فضیلت و ارزش تمدن ساز است اسلام به دنبال تعالی و تربیت فرزند صالح در کانون خانواده است.
وی با اشاره به اینکه عفاف، حجاب و رعایت ارزشها منطبق با فطرت انسان است، افزود: امروز دشمن برای تخریب کانون مقدس خانواده و ترویج بی بندوباری و ایجاد گرههای ذهنی از طریق جنگ روایتها ورود کرده و تلاش میکند که جایگاه و منزلت زن را مورد تخریب قرار دهد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: جامعهای که خانواده و ارکان تربیتی آن دچار بی بندوباری، منکرات و فحشاء شوند هر گز نمیتواند در ریل تمدن سازی حرکت کند و هیچ گاه نمیتوان شاهد تعالی و پیشرفت در آن بود.
وی با اشاره به اینکه امروز دشمن تلاش میکند با دو قطبی سازی در جامعه بین مردم شکاف ایجاد کند، یادآور شد: دشمن با ایجاد گرههای ذهنی تلاش میکند صفوف همبستگیهای اجتماعی و وحدت جامعه را مورد تخریب قرار دهد و از طرفی در کانون خانواده افراد صالحی تربیت نشوند.
دیلمی اظهار کرد: مردم دشمن شناس و ولایت مدار ایران اسلامی با تمام وجود خود حافظ ارزشهای دینی و انقلابی هستند و حجاب و عفاف را یک ارزش و عامل پیشرفت جامعه خود میدانند.
وی خاطرنشان کرد: جهان غرب برای رسیدن به اهداف شیطانی خود بزرگترین خیانت را به بشریت و کانون خانواده کرده است که باید پاسخگو باشد و آن هم نادیده گرفتن منزلت زن و جایگاه خانواده است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: از منظر اسلام توجه به عفاف و حجاب ارزش نهادن به کرامت زن است اما دنیای غرب با برهنگی و ابتذال سعی در تخریب منزلت زنان دارد.
وی با اشاره به اینکه نگاه جهان غرب به زنان نگاه ابزاری، شهوانی و شیطانی است، افزود: زن غربی با چنین فرهنگی با ورود به منجلاب فساد دستاوردی جز نابودی خانواده ندارد.
دیلمی اظهار کرد: بر اساس گفتههای اسلامی حجاب و عفاف عامل آرامش، امنیت، کرامت و عزت است و جز مؤلفههای مهم استحکام خانواده محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز مصادیق کم توجهی به حجاب و عفاف در جامعه را از دو منظر میتوان مورد بحث قرار داد، گفت: برخیها از روی نا آگاهی و از طریق جنگ روایاتها که برای آنها گره ذهنی ایجاد کرده نسبت به مسائل حجاب و عفاف بی توجه میشوند که در صورت روشن شدن موضوع بسیاری از آنها تغییر رفتار میدهند. عده دیگر هم عواملی خود فروخته جریان نفاق و نفوذ نظام استکباری هستند که اینها هم تعدادشان بسیار کم است و هم مورد رصد دستگاههای نظارتی هستند و به موقع و به جا با آنها برخورد قانونی میشود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ما قدر دادن حضور مؤثر مردم و دستگاهها دولتی خصوصاً انتظامی در بستر سازی طرح نور و ترویج تذکر لسانی که با استقبال حضور حداکثری مردم مواجه شده است هستیم. امیدوارم در سنگر دفاع از ارزشها و فضیلتها همانند بسیاری از موضوعات دیگر که دشمن تلاش کرده بود به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند با حضور حداکثری مردم در این عرصه هم با شکست مواجه شود.
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