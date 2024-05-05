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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۵۵

رییس پلیس آگاهی استان فارس:

گروگان ۵۶ ساله از دست آدم‌ربایان در شیراز رهایی یافت

گروگان ۵۶ ساله از دست آدم‌ربایان در شیراز رهایی یافت

شیراز - رییس پلیس آگاهی استان فارس از رهایی گروگان ۵۶ ساله از دست آدم ربایان در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاووس حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی گزارش یک فقره آدم ربایی در عصر جمعه چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری در یکی از محلات شهرستان شیراز، به علت حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، سرنشینان ۳ خودرو ناشناس (۸ نفر) در یکی از محلات شهرستان شیراز اقدام به ربایش مردی ۵۶ ساله که در یک کافه نشسته بوده می‌کنند و سریعاً از محل متواری می‌شوند.

سرهنگ حبیبی بیان داشت: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و آدم ربایان را شناسایی و متهمان که عرصه را بر خود تنگ دیده بودند فرد ربوده شده را در یکی از محلات شیراز رها می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه علت و انگیزه آدم‌ربایی اختلافات مالی بوده است، گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده تحقیقات برای دستگیری متهمان با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6097555

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