به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در شمال عراق و سوریه ۴ نفر از عناصر گروهک تروریستی پ ک ک / ی پ گ را از پای درآورده اند.
وزارت دفاع
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ۴ تروریست پکک را در سوریه و عراق کشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در شمال عراق و سوریه ۴ نفر از عناصر گروهک تروریستی پ ک ک / ی پ گ را از پای درآورده اند.
وزارت دفاع