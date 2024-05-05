  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۴۲

آنکارا خبر داد؛

کشته‌شدن ۴ تروریست پ‌ک‌ک در سوریه و عراق

کشته‌شدن ۴ تروریست پ‌ک‌ک در سوریه و عراق

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که ۴ تروریست پ‌ک‌ک را در سوریه و عراق کشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در شمال عراق و سوریه ۴ نفر از عناصر گروهک تروریستی پ ک ک / ی پ گ را از پای درآورده اند.

وزارت دفاع