محمدرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نشست مشترک اعضای هیئت دولت با استانداران اظهار کرد: در این جلسه از کاهش تورم استان و بهبود رتبه استان در این شاخص از رتبه ۴ به ۲۱ خبر دادم.

وی در ادامه افزود: از کاهش عدم برخورداری خراسان شمالی در آسفالت راه‌های استان از ۱۲ درصد به ۸ درصد نیز گفتم و افزودم: در این دولت گازرسانی به روستاها از ۹۶/۴ به ۱۰۰ درصد رسیده و همه روستاهای دارای سکنه در استان گازرسانی شدند.

استاندار خراسان شمالی تکمیل علاج بخشی سد بیدواز دولت سیزدهم و رساندن سد گلمندره به مرحله آبگیری را نیز از دستاوردهای مهم مطرح کردم.

حسین‌نژاد، پیشرفت سریع پروژه انتقال پساب بجنورد به پتروشیمی و رهاسازی چاه‌های آب پلنگ دره برای انتقال آب آنها به بجنورد برای شرب، پس از سفر نخست رئیس جمهوری به خراسان شمالی را نیز به عنوان بخش دیگری از صحبت‌ها در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح کرد و گفت: تصفیه خانه شیروان نیز از پروژه‌هایی است که در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

استاندار خراسان شمالی به هدف‌گذاری برای تکمیل سیزده زنجیره ارزش در استان اشاره کرد و گفت: در ادامه این نشست به سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومانی در این زنجیره‌ها اشاره کردم و گفتم برای توسعه و تکمیل این زنجیره‌های ارزش، ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر نیاز داریم.

حسین‌نژاد نسبت مصارف بانکی به منابع بانکی خراسان شمالی را نزدیک به ۲ دانست و خواستار خط اعتباری ویژه برای استان‌هایی شد که منابع کافی برای پیشبرد برنامه‌ها ندارند.

وی درخواست حذف تعهد ارزی برای صادر کنندگان خراسان شمالی را نیز به عنوان درخواست دیگر مطرح کردم.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد، قریب‌الوقوع بودن سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان را نیز مورد توجه قرار دادم و درخواست کردم در این سفر بازگشایی گذر مرزی و بازارچه مرزی در محدوده مرز ۳۰۰ کیلومتری خراسان شمالی با ترکمنستان مطرح و پیگیری شود.