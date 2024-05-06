محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که وقوع بارش‌های رگباری و تگرگ در مناطق مختلف استان دور از ذهن نخواهد بود، گفت: این ناپایداری هوا از امروز و با ورود سامانه بارشی به استان اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آسمان مناطق مختلف استان صاف تا کمی ابری گزارش شده است، افزود: این در حالی است که این شرایط در بعد از ظهر امروز با افزایش پوشش ابر دستخوش تغییر شده و این تغییرات همراه با وزش باد خواهد بود.

این مسؤول با یادآوری اینکه بارش‌ها با ورود سامانه بارشی به استان از بعد از ظهر امروز آغاز شده و تا صبح فردا تداوم خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در پیش داریم، هشدار هواشناسی سطح زرد برای استان زنجان صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تاکید بر اینکه هم‌استانی‌ها باید هشدارهای صادره از سوی هواشناسی را جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای صادر شده، احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها وجود داشته و به همین خاطر توصیه می‌کنیم از توقف در حاشیه رودخانه‌ها به جد خودداری شود.

رحمان‌نیا در ادامه با بیان اینکه دمای فعلی شهر زنجان نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته و ۱۴ درجه سانتی‌گراد است، عنوان کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۸ و ۲۲ درجه، ابهر ۱۰ و ۲۱ درجه، خرمدره ۱۲ و ۲۳ درجه، آب‌بر ۲۱ و ۳۲ درجه، قیدار ۸ و ۱۹ درجه، سلطانیه ۷ و ۲۰ درجه و ماهنشان ۱۳ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.