رشته شیلات به رشته های تحصیلی محقق اردبیلی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل شیلات اردبیل اظهار کرد: علیرغم اینکه مراحل جذب رشته های جدید سخت تر شده است اما تمام سعی خود را می کنیم تا این رشته را نیز به لیست رشته های تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با جذب رشته های تخصصی از قبیل پرورش زنبور عسل موافقت های لازم انجام شده وبه منظور درخشش استان اردبیل در حوزه شیلات و در راستای توسعه استان اقدامات جذب این رشته تحصیلی برای این دانشگاه در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

رییس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: همکاران توانمندی در حوزه دانش بنیان و پژوهش در عرصه بین‌المللی داریم و در زمینه پرورش جلبک و زالو می توانیم از قابلیت اساتید و از ظرفیت آزمایشگاهی و امکانات پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی استفاده کنیم.

چمنی با بیان اینکه با همکاری مجموعه شیلات استان می توان گام های موثری در راستای ایجاد اشتغال پایدار برداشت، تصریح کرد: دغدغه اصلی دانشگاه محقق اردبیلی تعامل با دستگاه های اجرایی است که امیدواریم در آینده شاهد تعامل و همفکری بیشتر دانشگاهیان با مدیران دستگاه های اجرایی باشیم.

وی بیان کرد: این ارتباط هرچه قوی تر باشد به نفع دانشگاه و دستگاه های اجرایی بوده و زمینه های پیشرفت استان را فراهم خواهد کرد.

چمنی تاکید کرد: ظرفیت و توانمندی های دانشگاه محقق اردبیلی نسبت به سال های قبل پیشرفت چشمگیری داشته و در زمینه های کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و علوم دامی می توان با اداره کل شیلات همکاری کنیم.