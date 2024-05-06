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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۲

در راستای تحقق شعار سال؛

جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم در بوشهر اجرا شد

جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم در بوشهر اجرا شد

بوشهر- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و دبیر اجرایی طرح گفت: طرح جهاد میدانی محققان در راستای جهش تولید با مشارکت مردم در سطح استان ویژه فصل بهار با حضور همه محققین معین عملیاتی شد.

شهریار مرشدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشاعه دانش و یافته‌های تحقیقاتی به منظور ارتقا بهره وری عوامل کشاورزی استان طرح جهاد میدانی محققان با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و پژوهشکده میگوی کشور در راستای عملیاتی کردن شعار سال و باهدف اشاعه دانش و یافته‌های تحقیقاتی به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و حفاظت و احیا و بهره برداری از منابع پایه در سطح استان با حضور ۲۷ محقق معین اجرا می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر و دبیر اجرایی طرح افزود: در این طرح با ابلاغیه ریاست سازمان به واحدهای تابعه برای ارائه اولویت‌های محصولی -موضوعی، مسائل مبتلا بر اساس سیاست‌های ملی و اولویت‌های استانی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: سپس اولویت‌های زیر بخشی و محصولی و موضوعی واحدهای اجرایی بررسی و تعیین اولویت و سپس طبق زمانبندی مشخص شده برای اجرای طرح برای اعزام محققان کارگاه‌های حل مساله در مزرعه با رویکرد تسهیلگری و به کارگیری روش‌های مشارکتی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی گفت: در تقویم آموزشی ترویجی طرح حداقل ۳۷ کارگاه آموزشی ترویجی حل مساله در مزرعه تشکیل که بیشترین کارگاه‌ها (۱۵ کارگاه) در شهرستان دشتستان اجرا می‌شود.

مرشدی بیان کرد: در اجرای این طرح همه ذی نفعان بخش کشاورزی (محققان، مروجان، کشاورزان، کارشناسان، …) مشارکت دارند.

کد مطلب 6098305

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