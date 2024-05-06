جهاد میدانی محققان برای جهش تولید با مشارکت مردم در بوشهر اجرا شد

شهریار مرشدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشاعه دانش و یافتههای تحقیقاتی به منظور ارتقا بهره وری عوامل کشاورزی استان طرح جهاد میدانی محققان با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و پژوهشکده میگوی کشور در راستای عملیاتی کردن شعار سال و باهدف اشاعه دانش و یافتههای تحقیقاتی به منظور ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و حفاظت و احیا و بهره برداری از منابع پایه در سطح استان با حضور ۲۷ محقق معین اجرا میشود.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر و دبیر اجرایی طرح افزود: در این طرح با ابلاغیه ریاست سازمان به واحدهای تابعه برای ارائه اولویتهای محصولی -موضوعی، مسائل مبتلا بر اساس سیاستهای ملی و اولویتهای استانی مشخص میشود.
وی ادامه داد: سپس اولویتهای زیر بخشی و محصولی و موضوعی واحدهای اجرایی بررسی و تعیین اولویت و سپس طبق زمانبندی مشخص شده برای اجرای طرح برای اعزام محققان کارگاههای حل مساله در مزرعه با رویکرد تسهیلگری و به کارگیری روشهای مشارکتی در سطح استان اجرا میشود.
وی گفت: در تقویم آموزشی ترویجی طرح حداقل ۳۷ کارگاه آموزشی ترویجی حل مساله در مزرعه تشکیل که بیشترین کارگاهها (۱۵ کارگاه) در شهرستان دشتستان اجرا میشود.
مرشدی بیان کرد: در اجرای این طرح همه ذی نفعان بخش کشاورزی (محققان، مروجان، کشاورزان، کارشناسان، …) مشارکت دارند.
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