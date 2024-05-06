بن غفیر: حماس در حال بازی دادن ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که همزمان با لفاظی صهیونیست‌ها از آغاز رسمی عملیات محدود نظامی به رفح حکایت دارد، گزارش‌های خبری حاکی از پذیرش توافق آتش موقت از سوی مقامات حماس است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی در جنبش حماس اعلام کرد که حماس به توافق آتش‌بس به طور یک‌جانبه موافقت کرده است و مقامات این رژیم در حال بررسی پاسخ به این توافقنامه هستند.

همزمان با انتشار پذیرش آتش بس یک‌جانبه از سوی حماس، این رسانه رسمی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که پیشنهاد آتش بس اصلاح شده مصر با آنچه که اسرائیل بر آن تاکید دارد متفاوت از دیدگاه حماس و بر اساس تفاسیر ادعایی حماس و به دور از پیشنهادات اسرائیل است.

در همین ارتباط، همزمان با اعلام آتش بس یک طرفه از سوی حماس، بار دیگر وزرای تندرو رژیم صهیونیستی درباره احتمال پذیرش توافق آتش بس واکنش نشان دادند.

پایگاه خبری الجزیره روز دوشنبه گزارش داد که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بار دیگر خواستار عملیات زمینی در رفح شد.

وی در این باره مدعی شد که حماس با پذیرش توافق صلح به دنبال بازی دادن ماست. این اقدام حماس تنها یک پاسخ دارد: دستور فوری برای اشغال رفح!

بن گویر مدعی شد: افزایش فشار نظامی و ادامه عملیات برای شکست حماس تا زمان نابودی این جنبش باید انجام شود.

گرچه مقامات صهیونیست تاکنون به طور رسمی درباره شرایط موجود سخن نگفته‌اند، اما یک مقام صهیونیست که نخواست نامش فاش شود تاکید دارد حماس با پیشنهاد صلح تعدیل شده مصر موافقت کرده است که این موضوع به هیچ عنوان مورد پذیرش اسرائیل نیست.

اکنون تیم مذاکره کننده تل آویو در حال مطالعه پیشنهاد صلح مورد پذیرش حماس هستند و قرار است پاسخ رسمی به این مسئله داده شود.

همزمان با پذیرش یک جانبه حماس به آتش بس پیشنهادی مصر، وزارت خارجه آمریکا از هر گونه توافق صلحی میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس استقبال کرد.

در همین ارتباط، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرد که استقرار صلح اکنون اولویت نخست آمریکاست. با این حال، من نمی‌توانم چارچوب زمانی برای بررسی پیشنهاد حماس از سوی واشنگتن مطرح کنم. درحال حاضر ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات آمریکا در حال کار بر روی این مسئله است.