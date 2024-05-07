سود ۳۱۷ میلیون دلاری پالایشگاه آبادان در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حکیم قیم با اشاره به ارائه اطلاعات اشتباه و گمراهکننده در برخی پایگاههای خبری درباره سوددهی این پالایشگاه در سالهای گذشته، بیان کرد: سوددهی پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۹۹ طبق صورت نهایی تأیید شده حسابرسی پالایشگاه مبلغ ۴۱۳ میلیارد تومان معادل ۴ دهم همت است که با احتساب نرخ تسعیر، حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون دلار میشود. بنابراین مدارک گمراهکننده منتشر شده در پایگاههای خبری، پیشنویس اولیه بوده است.
وی افزود: بر اساس همین اسناد مالی، در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳.۹ همت ضرر متوجه پالایشگاه آبادان شده است که با توجه به نرخ تسعیر همان زمان (۴۲۰۰ تومان) مبلغی حدود ۹۳۰ میلیون دلار زیان را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان تأکید کرد: در سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سوددهی این مجتمع پالایشی به ۱۰.۶ همت معادل ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است که نشاندهنده تحول در این پالایشگاه در دو سال اخیر بوده است؛ این روند سوددهی همچنان ادامه داشت تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۲ همت بهعنوان حداقل سود رسید که با احتساب نرخ تسعیر سال گذشته مبلغی معادل ۳۱۷ میلیون دلار سوددهی را نشان میدهد؛ بنابراین باید گفت بعضی اطلاعات منتشر شده کاملاً خلاف واقعیت است و با حذف مستندات واقعی منتشر شده است.
طرح ابتکاری پالایشگاه آبادان در دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت پالایشی آبادان
قیم با اشاره به تکمیل بخش نخست فاز دوم طرح توسعه و تثبیت ظرفیت این پالایشگاه در دولت سیزدهم گفت: پروژه ملی و بزرگ فاز ۲ که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود و قرار بود ظرف سه سال و نیم به بهرهبرداری برسد، پس از چهار سال و در حالی که تنها ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و سررسید اقساط منابع مالی آن فرارسیده بود، تحویل دولت سیزدهم شد. به همین دلیل متأسفانه بهاجبار به دلیل سررسید شدن اقساط، در سال ۱۴۰۰ دو قسط اول و دوم از اصل منابع پرداخت شد که ضرر بزرگی به شمار میآمد.
وی افزود: دولت سیزدهم با عزم و جدیتی که برای تکمیل این پروژه نشان داد، در مدتزمانی کمتر از ۱۴ ماه این پروژه را با ثبت رکوردی بینظیر به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رساند و به لطف خدا توانستیم نخستین واحد ۲۱۰ هزار بشکهای را در روز پایانی سال ۱۴۰۱ با حضور رئیسجمهوری به بهرهبرداری برسانیم که سبب تحولی بزرگ در پالایشگاه شد. اما این پروژه شاید دلیل اصلی جهش سود پالایشی پالایشگاه نبود و درواقع افزایش ظرفیت محققشده، با طرحی ابتکاری با استفاده از امکانات موجود اجرایی شد و توانستیم ظرفیت این پالایشگاه را که قرار بود پس از راهاندازی فاز ۲ به ۳۶۰ هزار بشکه محدود شود، تا ۴۲۲ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲ افزایش دهیم و مقدار تولید بنزین و نفتگاز را به مقدار قابل توجهی در سال ۱۴۰۲ برسانیم.
نقش مؤثر پالایشگاه آبادان در رفع ناترازی با تولید روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان درباره حجم تولید محصولات اصلی این پالایشگاه با افزایش ظرفیت پالایشی این مجتمع گفت: مقدار تولید بنزین پالایشگاه آبادان در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ۸.۸ میلیون لیتر بود که در انتهای سال ۱۴۰۲، این عدد با ثبت رقم میانگین ۱۵ میلیون لیتر در روز، تولید بنزین را در این پالایشگاه به دو برابر رساند و سبب شد نقشی بسزا در کاهش ناترازی انرژی کشور داشته باشیم.
قیم بیان کرد: در نفتگاز نیز با طرح ابتکاری وزارت نفت در فصل سرما که نیاز وافر به گاز طبیعی داشتیم، مازوت را با نفتگاز جایگزین کردیم. نزدیک به ۳ میلیارد لیتر نفتگاز در نیروگاههای برقی ما در سال ۱۴۰۲ به مصرف رسید که ۲ میلیارد لیتر آن را پالایشگاه آبادان از محل افزایش ظرفیت خود به انجام رسانده است و به لطف خدا توانستیم بیش از دوسوم ناترازی انرژی در این بخش را از محل تولیدات پالایشگاه آبادان رفع کنیم که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، باعث جلوگیری از خروج ارز و واردات سوخت به کشور شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فاز ۲ در ماه آینده، دوباره ۳ تا ۴ میلیون لیتر به تولید نفتگاز پالایشگاه آبادان افزوده شده و شاهد ناترازی در این بخش نباشیم.
پیشبینی رشد ۲۰ درصدی سوددهی پالایشگاه آبادان در سال ۱۴۰۳
قیم برنامه سال ۱۴۰۳ این پالایشگاه در سال ۱۴۰۳ را پالایش میانگین ۴۸۰ هزار بشکه نفت خام در روز اعلام کرد و گفت: پیشبینی میکنیم ظرفیت پالایشی واقعی امسال به روزانه ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار بشکه برسد و بتوانیم از همین محل، بودجه تکمیل بخش دوم فاز دوم را نیز تأمین کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه در نظر داریم با نوسازی واحدهای قدیمی با تکنولوژی داخلی، ضمن افزایش بهرهوری واحدهای تقطیر و پالایشی، ظرفیت پالایشگاه را افزایش داده و نیازهای داخلی را تا حد امکان تأمین کنیم.
تولید روزانه ۲۱ میلیون لیتر بنزین و ۲۵ میلیون لیتر نفتگاز در پایان سال ۱۴۰۳
مدیرعامل پالایشگاه نفت آبادان تصریح کرد: با توجه به افزایش ظرفیت پارسال، مقدار تولید نفتگاز ما حدود ۱۹ میلیون لیتر در روز است که امیدواریم طی یکی دو ماه آینده این مقدار را به ۲۳ میلیون لیتر در روز و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۵ میلیون لیتر در روز برسانیم.
قیم بیان کرد: در حوزه بنزین نیز در سال ۱۴۰۲ مقدار ۱۵ تا ۱۸ میلیون لیتر تولید بنزین داشتیم که این مقدار طی ۵۰ روز نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ میلیون لیتر رسیده است و امیدواریم تا پایان سال، این رقم به ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتر در روز برسد.
صدور نخستین بار برخی محصولات پالایشگاه آبادان
وی گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد و تنوع محصولات پالایشگاه آبادان به مقدار قابل توجهی افزایش مییابد که امیدواریم طبق برنامهریزی انجامشده، برای نخستین بار صادرکننده برخی محصولات جدید به خارج از کشور باشیم و سود پالایشگاه در مقایسه با پارسال (۱۴۰۲) ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان یادآور شد: با مساعدت رئیسجمهوری و همکاری مجلس شورای اسلامی، منابع مالی موردنیاز بخش دوم فاز ۲ طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در بودجه سال جاری لحاظ شده است و عملیات اجرایی این طرح ظرف چند هفته آینده آغاز خواهد شد. سرمایهگذاری این پروژه معادل ۲ میلیارد دلار است و ظرف ۴۲ ماه اجرایی خواهد شد که نقش مهمی در افزایش اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در کشور خواهد داشت.
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