توقیف ۱۸ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در نهبندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عرب اظهارکرد: مأموران پاسگاه سهل آباد شهرستان نهبندان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، در ۷۲ ساعت گذشته، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای فرعی شهرستان به ۱۸ دستگاه خودروی سواری شوتی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروهای توقیف شده، مقدار ۱۹ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌ای نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: مأموران در این خصوص ۱۸ دستگاه خودرو توقیف و ۱۸ نفر متهم دستگیر که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عرب خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.