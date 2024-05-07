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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۵

فرمانده انتظامی نهبندان خبر داد؛

توقیف ۱۸ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در نهبندان

توقیف ۱۸ دستگاه خودروی شوتی حامل سوخت قاچاق در نهبندان

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۱۹ هزار و۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: در این رابطه ۱۸ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عرب اظهارکرد: مأموران پاسگاه سهل آباد شهرستان نهبندان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، در ۷۲ ساعت گذشته، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای فرعی شهرستان به ۱۸ دستگاه خودروی سواری شوتی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر خودروها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروهای توقیف شده، مقدار ۱۹ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌ای نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: مأموران در این خصوص ۱۸ دستگاه خودرو توقیف و ۱۸ نفر متهم دستگیر که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عرب خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6099334

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