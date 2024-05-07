تمهیدات لازم برای امنیت انتخابات دور دوم مجلس در آبادان اعمال شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عباسپور ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: انتخابات در شهرستان آبادان همچون مرحله اول به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود و تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلامت و امنیت کامل اندیشیده شده است.

فرماندار آبادان بیان کرد: برای برگزاری مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات، کد انتخاباتی چهار داوطلب راه یافته به مرحله دوم در آبادان ۲ رقمی شده است.

وی افزود: موارد لازم از جمله دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی، فرآیند اخذ رأی و دیگر مسائل مرتبط به انتخابات به کاربران در آبادان آموزش داده شد.

عباسپور یادآور شد: صندوق‌های اخذ رأی به شهرستان آبادان منتقل شدند و آموزش فرآیند اخذ رأی تمام الکترونیکی شامل پیکربندی دستگاه احراز و صندوق‌های اخذ رأی، احراز هویت، رأی‌گیری، شمارش آرا و تجمیع و تخلیه صندوق‌ها آموزش داده شد.

فرماندار آبادان خبر داد: تبلیغات چهار داوطلب راه یافته به مرحله دوم انتخابات از سیزدهم اردیبهشت آغاز شده و تا بیستم اردیبهشت پایان می‌یابد و از طرفداران داوطلبان درخواست می‌شود تبلیغات خود را در چارچوب قانون انجام دهند.