به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدی فشارکی در نشست هماهنگی و برنامهریزی رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی، بیان کرد: رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی با هدف توسعه اقتصادی دانشبنیان و همچنین پاسداشت آئینها و سنتهای فرهنگی است و این محصول اصیل ایرانی همزمان با نخستین سال ثبت روز گل محمدی و گلاب در تقویم رسمی کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: این رویداد ملی در روز ۲۰ اردیبهشت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی و مسئولان استانی و با رونمایی از نخستین عطر تولید داخل بر پایه گلمحمدی و همچنین رونمایی از کتاب جامع گل محمدی ایران همراه خواهد بود.
محمدی فشارکی افزود: در کنار تولید گل و گلاب میتوان از اسانس آن به عنوان پایه تولید عطر استفاده کرد و با شناخت درست و تحقیقات، شاخههای جدیدی از ظرفیتهای این صنعت در بحث اشتغال زایی را ایجاد نمود.
سرپرست فرمانداری کاشان ادامه داد: در شرایط کنونی بیشتر به تولید گلاب به عنوان یک محصول و سوغات پرتقاضای کاشان در سطح کشور توجه میشود در صورتی که بسیاری از ظرفیتهای آن ناشناخته باقی مانده است.
وی سطح زیرکشت گل محمدی در سطح شهرستان را دوهزار و ۶۰۰ هکتار و تعداد واحدهای سنتی ۱۷۰۰ و واحدهای صنعتی نیز ۴۸ واحد ذکر کرد که در حدود ۲۰ هزار نفر بطور مستقیم در بخش گل و گلاب مشغول بهکار هستند.
نظر شما