نمکی: پرونده ثبت جهانی گل محمدی ایران در یونسکو در حال پیگیری است

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیستم اردیبهشت‌ماه به‌عنوان «روز گل محمدی و گلاب» در ضمیمه تقویم رسمی کشور ثبت شد؛ اقدامی که گامی مهم در حفظ و ترویج میراث اصیل منطقه کاشان و تثبیت جایگاه این شهر به‌عنوان پایتخت گل محمدی ایران است.

وی ابراز کرد: مستندات و منابع معتبر در خصوص خاستگاه شهر کاشان به‌عنوان پایتخت گل محمدی در سال ۱۴۰۱ توسط این اداره و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شد و دبیرخانه این شورا نیز در تحقق این هدف نقش قابل توجهی ایفا کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان تصریح کرد: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰ اردیبهشت‌ماه به عنوان روز گل محمدی و گلاب در ضمیمه تقویم رسمی کشور درج و مصوبه آن توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

وی این اقدام را «رویدادی مهم در صیانت از یکی از ارزش‌های اصیل منطقه کاشان، به‌ویژه کشت گل محمدی» دانست و گفت: شست‌وشوی هرساله کعبه با گلاب ناب قمصر کاشان نشانه‌ای از اشتهار و اعتبار جهانی این محصول ایرانی است.

نمکی در واکنش به ثبت جهانی گل محمدی با نام «رز طایف» توسط عربستان سعودی تأکید کرد: پرونده ثبت جهانی گل محمدی ایران در یونسکو در حال پیگیری است و مراحل لازم از سوی دستگاه‌های ذیربط در حال انجام می‌باشد.

وی همچنین حضور پررنگ گردشگران داخلی و خارجی از کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس در ایام برداشت گل محمدی و گلاب‌گیری را از ویژگی‌های برجسته این صنعت دانست و تصریح کرد: رونق گردشگری و افزایش صادرات گلاب کاشان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال برای تولیدکنندگان داخلی داشته است.