الازهر مصر حمله اسرائیل به رفح را جنایت جنگی تمام عیار خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هجوم زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه شهر جنوبی رفح صدای معروف‌ترین مرکز اسلامی مصر موسوم به الازهر را نیز درآورد. این مرکز اسلامی در واکنش به عملیات زمینی صهیونیست‌ها در رفح گفته است: «ما حمله تانک‌های اشغالگر اسرائیل از سمت فلسطین به گذرگاه زمینی رفح را به شدت محکوم می‌کنیم.»

الازهر همچنین حمله تانک‌های اشغالگر اسرائیل به گذرگاه زمینی رفح از سمت فلسطین را یک جنایت جنگی تمام عیار خواند و از جامعه اسلامی و سایر دولت‌ها خواستار محکومیت این اقدام تل آویو شد.

پیش از این نیز، سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای تهاجم اسرائیل به رفح را گسترش دامنه نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در باریکه غزه توصیف کرد. این نهاد اسلامی در ادامه افزود که تهاجم ارتش اسرائیل به گذرگاه رفح، نقض آشکار تصمیمات و رویه‌های مصوب در دیوان بین‌المللی دادگستری است.

علاوه بر این، «مارتین گریفیتس»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در واکنش به تحولات غزه و هجوم زمینی رژیم صهیونیستی به آنجا اعلام کرد: «دستور تخلیه اسرائیل در رفح و عملیات زمینی منجر به مرگ و آوارگی بیشتر خواهد شد.»

گریفیتس تاکید کرد که بستن گذرگاه رفح از ورود سوخت جلوگیری می‌کند و حرکت کمک‌ها و پرسنل را به داخل غزه و خارج از غزه محدود می‌کند.

این مقام سازمان ملل همچنین افزود که تیم‌های ما هنوز در رفح حضور دارند و در آنجا بیش از یک میلیون نفر از جمله ۶۰۰ هزار کودک هنوز زندگی می‌کنند.

از سوی دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه در واکنش به تجاوز اشغالگران قدس به مردم مظلوم رفح در سخنانی اعلام کرد: شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح در نوار غزه، آزادی اسیران و توقف تهاجم به رفح یک تراژدی خواهد بود.

دبیرکل سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: ادامه عملیات نظامی (رژیم) اسرائیل در رفح باعث نگرانی است؛ تهاجم گسترده منجر به یک فاجعه انسانی خواهد شد.

آنتونیو گوترش در ادامه افزود: بسته شدن گذرگاه‌های رفح و کرم شالوم تأثیر مخربی بر وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه دارد و این گذرگاه‌ها باید فوراً بازگشایی شود.

وی اضافه کرد: اسرائیل تشدید تنش‌ها را متوقف کند و در تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه مشارکت سازنده داشته باشد. من از فعالیت مجدد نظامی در رفح توسط نیروهای اسرائیل ناراحت و مضطرب هستم.

پیشتر مصر، برزیل، ونزوئلا و سازمان همکاری اسلامی نیز آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در شرق رفح را محکوم کرده بودند. با افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص آغاز عملیات نظامی اسرائیل در شرق رفح، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه نیز از پیوستن آنکارا به شکایت «نسل کشی در غزه» آفریقای جنوبی براساس بندهای ۶۲ و ۶۳ خبر داد.

برهمین اساس برخی منابع عبری از احتمال صدور قرار بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی از جمله «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالوی»، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. به دنبال انتشار این خبر دستگاه وزارت خارجه و لابی‌های اسرائیل در واشنگتن با اعمال نفوذ در کنگره به دنبال جلوگیری از صدور این حکم هستند.

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز با انتشار گزارشی اختصاص مدعی شد که کریم خان مسئول اصلی رسیدگی به پرونده نسل کشی اسرائیل در غزه، در نامه‌ای از سوی ۱۲ نماینده مجلس آمریکا تهدید شده است. در متن این نامه آمده است که اگر دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام به صدور قرار بازداشت علیه نتانیاهو کند، آنگاه مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های سختی علیه کریم خان وضع خواهد کرد.