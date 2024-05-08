به فدراسیون فوتبال یک ریال پرداخت نکردیم/بیشترین اعتباربرای کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی با حضور در برنامه صف اول صدا و سیما درباره میزان آمادگی ورزش کشور برای حضور در المپیک گفت: کمتر از سه ماه تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس در هر دو بخش المپیک و پارالمپیک در حال آماده سازی است. در المپیک پیش رو تا امروز ۳۵ سهمیه را کسب کرده‌ایم. آوردگاه مهم ورزش کشورها در المپیک است. ورزش قهرمانی کشورها در همین رقابت‌ها بررسی می‌شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: ارزیابی دقیق نداریم چراکه در فرصت باقیمانده تا المپیک ۲۰۲۴ احتمال دارد سهمیه ما بیشتر شود. تمام فدراسیون‌هایی که کسب سهمیه کردند تلاش دارند با تمام قدرت حضور پیدا کنند. ما یکی از مراسم‌هایی که باید قبل از المپیک داشته باشیم پاداش مربوط به آنهاست. ورزشکاری که مدال کسب می‌کند باید پاداش آنها داده شود. دغدغه آنها در زمینه‌های مالی و موارد سربازی نیاز به توجه دارد.

وی ادامه داد: طبیعی است ورزشکاری که در یک سال زحمت کشیده و مربی تلاش کرده است باید مورد تقدیر قرار بگیرد. حدود ۲۳۰ میلیارد تومان روز گذشته به آنها پرداخت شد. البته این موارد به تنهایی کافی نیست و بقیه دغدغه‌های آنها مثل اشتغال و… باید مورد بررسی قرار بگیرد.

هاشمی به در مورد بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌ها گفت: اگر بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم، موضوع اول بحث حق پخش تلویزیونی است که حق باشگاه‌ها به شمار می‌رود. امسال در لایحه برنامه هفتم آئین‌نامه‌ای برای این امر پیش‌بینی کرده‌ایم تا در جلسه دولت تصویب شود که حق باشگاه‌ها داده شود. وقتی حق داده شود از ۳۵ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها از محل حق پخش تلویزیونی است که باشگاه‌های ما از این موضوع محروم هستند.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که مثل گذشته به راحتی قرارداد ببندند و هزینه کنند. بحث فیرپلی مالی را داریم که همه در کنار هم می‌تواند قانونمندی ایجاد کند. ما پولی به فدراسیون فوتبال نمی‌دهیم و بیشترین اعتبار را به کشتی می‌دهیم. رشته‌ای که در میادین مختلف برای ما افتخارآفرینی کرده است. ما به دنبال تقویت آنها هستیم و می‌خواهیم از وضعیت موجود خارج شوند. ما از نظر اعتباری کمک زیادی به فوتبال نمی‌کنیم، اما اینکه مسابقات‌شان برگزار می‌شود یک ریال وزارت ورزش نداده است. فدراسیون فوتبال از محل درآمد باشگاه‌ها، فوتبال را می‌چرخاند اما در مورد سایر رشته‌های ورزشی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خودش را موظف می‌داند کمک کند. شخص رئیس جمهور معتقد بود وزارت ورزش نباید باشگاه‌داری کند. همراهی ارکان دولت باعث رخ دادن اتفاق خوب خصوصی سازی شد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان به فدراسیون‌های ورزشی کمک کردیم که سهم فوتبال ۱۰۰ میلیون هم نبود. اصلاً دولت پول نداده است و از طریق درآمدهای خودشان تأمین هزینه کرده‌اند. بحث تبلیغات روی لباس و فروش بازیکن و … شاید در حدی نباشد که هزینه‌های فوتبال را پوشش بدهد، اما آنها باشگاه دارند. من صراحتاً بگویم که دولت در هیچ بخشی یک ریال برای باشگاه‌ها هزینه نمی‌کند چون خلاف قانون است. مثلاً نساجی یک تیم بخش خصوصی است و باشگاه خودش سرمایه‌گذار دارد. شاید سودی نبرد، اما با عشق و علاقه این کار را می‌کنند. پتروشیمی‌ها و بانک‌ها و هلدینگ‌ها دولتی نیستند و این یعنی دولت بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد.