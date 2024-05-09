آرامش در بازار مرغ ایلام حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار عباسی در نشست بررسی مسائل و مشکلات کشتارگاه شهرستان دره‌شهر اظهار کرد: ارائه آمار میزان کشتار در روز و همچنین میزان اختصاص مرغ به عاملان از جمله آمارهایی است که کشتارگاه باید به تعاونی مرغداران و جهاد کشاورزی اعلام کند.

وی با بیان اینکه میزان قیمت مرغ باید برای همه طرف‌ها از جمله مرغدار، کشتارگاه و مصرف‌کننده عادلانه باشد، افزود: قیمت‌گذاری مرغ باید به گونه‌ای باشد که هیچکدام از طرفین تولید، توزیع و مصرف مشکلی نداشته باشند.

معاون امور اقتصادی استانداری ایلام تصریح کرد: با تمهیدات و تسهیلات لازم اکنون بازار مرغ در آرامش خوبی قرار دارد.

در این نشست، کشتارگاه مرغ دره‌شهر موظف شد که آمار روزانه خود را از جمله میزان کشتار مرغ و همچنین تخصیص آن به عاملین توزیع را اعلام کند و فرمانداری نیز در خصوص معرفی عامل توزیع و یا تسهیل در فروش مرغ، ایجاد غرفه‌هایی برای عرضه مستقیم مرغ در شهرستان دره‌شهر اقدام کند.