جلسه تودیع و معارفه رییس بازرسی پلیس راهور فراجا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تودیع سرهنگ تویسرکانی و معارفه سرهنگ محمدی به عنوان رئیس جدید بازرسی پلیس راهور فراجا برگزار شد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در جلسه تودیع و معارفه رئیس بازرسی پلیس راهور گفت: پلیس راهور مجموعه‌ای بسیار منظم و نظام مند بوده و یادگار محصول گذشتگان می‌باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه سردار رمضانی و جناب سرهنگ تویسرکانی به نحو احسن مجموعه بازرسی را در دوران تصدی خود اداره نموده‌اند، افزود: الحمدالله با اقدامات بسیار مؤثری که داشتند توانستند همه ارزیابی‌های مورد نظر بازرسی کل فراجا را پاسخگو بوده و با عملکرد خوب خودشان، بازرسی ستاد پلیس راهور را به عنوان رده برتر در بازرسی کل مطرح نمایند.

سردار حسینی گفت: ضمن آرزوی موفقیت برای جناب سرهنگ تویسرکانی در مسئولیت جدید در پلیس ترافیک شهری، برای جناب سرهنگ محمدی نیز توفیقات روز افزون را از خداوند متعال در مسئولیت جدید در بازرسی پلیس راهور فراجا خواستار شد.