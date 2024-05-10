به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن روز دختر به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) با عنوان دختران بهشتی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دختران شهدای مدافع حرم و امنیت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان قم برگزار شد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این مراسم گفت: شما فرزندان شهدا هم امانت و هم امانت‌دار هستید. شما از طرف پدرتان نزد مردم، دولت و حاکمیت به عنوان امانتی هستید از سوی کسانی که جانشان را برای این مرز و بوم فدا کردند و از کیان کشور دفاع کردند و موجب امنیت کشور شدند. امیدواریم همه ما بتوانیم امانتدار خوبی برای شهدا باشیم و بستر مناسب برای پرورش و رشد فرزندان شهدا فراهم کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اما نقش دیگر شما امانت داری است رسول اسلام (ص) ملتی را زنده کرد، اما جلوگیری از انحراف آن بر دوش حضرت زهرا (س) بود که مسئول معرفی ولایت شد و صدایش عالم گیر بود. حضرت زینب (س) پیام امام حسین (ع) را منتقل کرد و جهان اسلام را بیدار ساخت. حضرت معصومه (س) جنبش اجتماعی در حمایت از امام به اسارت برده شده ایجاد کرد و در این مسیر بصیرت بخشی کرد و به شهادت رسید.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: زنان و دختران اهل بیت (ع) الگوی زنان مسلمان و شما فرزندان شهدا هستند. حضرت معصومه (س) در اوج حجاب، عفت و علم فرماندهی می‌کردند. حضرت معصومه (س) نقطه قوت و محل اجتماع شیعیان چه در زمان حیات و چه بعد از ارتحال شهادت گونه‌شان هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: انتساب به شهدا مسئولیت آور و توفیق‌آفرین است و اولویت اصلی دولت رسیدگی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر است، وصیت‌نامه شهدا را بخوانید و بررسی کنید چه انتظاری از شما دارند. آنها رفتند و امانت آنان بر دوش شما قرار دارد. شما باید پیام شهدا را به آینده تاریخ برسانید. شما اگر بخواهید علمدار جامعه باشید، باید مجهز به علم و دانش شوید. اگر بخواهید مکتب پدرتان را حفظ کنید، باید علمدار عفاف و حجاب باشید. شهدا در وصایای خود به این نکته بسیار اشاره کرده‌اند.