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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۵۵

معاون رییس جمهور: 

اولویت اصلی دولت رسیدگی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر است

اولویت اصلی دولت رسیدگی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر است

قم- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: انتساب به شهدا مسوولیت آور و توفیق‌آفرین بوده و اولویت اصلی دولت رسیدگی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن روز دختر به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) با عنوان دختران بهشتی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دختران شهدای مدافع حرم و امنیت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان قم برگزار شد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این مراسم گفت: شما فرزندان شهدا هم امانت و هم امانت‌دار هستید. شما از طرف پدرتان نزد مردم، دولت و حاکمیت به عنوان امانتی هستید از سوی کسانی که جانشان را برای این مرز و بوم فدا کردند و از کیان کشور دفاع کردند و موجب امنیت کشور شدند. امیدواریم همه ما بتوانیم امانتدار خوبی برای شهدا باشیم و بستر مناسب برای پرورش و رشد فرزندان شهدا فراهم کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اما نقش دیگر شما امانت داری است رسول اسلام (ص) ملتی را زنده کرد، اما جلوگیری از انحراف آن بر دوش حضرت زهرا (س) بود که مسئول معرفی ولایت شد و صدایش عالم گیر بود. حضرت زینب (س) پیام امام حسین (ع) را منتقل کرد و جهان اسلام را بیدار ساخت. حضرت معصومه (س) جنبش اجتماعی در حمایت از امام به اسارت برده شده ایجاد کرد و در این مسیر بصیرت بخشی کرد و به شهادت رسید.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: زنان و دختران اهل بیت (ع) الگوی زنان مسلمان و شما فرزندان شهدا هستند. حضرت معصومه (س) در اوج حجاب، عفت و علم فرماندهی می‌کردند. حضرت معصومه (س) نقطه قوت و محل اجتماع شیعیان چه در زمان حیات و چه بعد از ارتحال شهادت گونه‌شان هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: انتساب به شهدا مسئولیت آور و توفیق‌آفرین است و اولویت اصلی دولت رسیدگی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر است، وصیت‌نامه شهدا را بخوانید و بررسی کنید چه انتظاری از شما دارند. آنها رفتند و امانت آنان بر دوش شما قرار دارد. شما باید پیام شهدا را به آینده تاریخ برسانید. شما اگر بخواهید علمدار جامعه باشید، باید مجهز به علم و دانش شوید. اگر بخواهید مکتب پدرتان را حفظ کنید، باید علمدار عفاف و حجاب باشید. شهدا در وصایای خود به این نکته بسیار اشاره کرده‌اند.

کد مطلب 6101957
مهدی بخشی سورکی

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    نظرات

    • شعبان فولادی زاده ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 0
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      سلام وخسته ۸ همرزمان عزیزان محترم بزرگ ما هم به یاد رفته فکری بکنید متشکرم از قاصی زاده متشکرم پیامک خودرو وارداتی برای من ارسال کنید نمایندگی ایران خودرو
    • شعبان فولادی زاده ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 0
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      ۶ماه وسیزده روز جبهه خط مقدم مهران اس ممنون راهنمایی بفرمایید
    • شعبان فولادی زاده IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      0 0
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      ایثارگر دفاع مقدس شعبان فولادی زاده دارای ۶ماه و ۱۳ روز جبهه داوطلبانه هستم که هنوز از مزایای که شامل من شده است است هنوز بهرمند نشدم

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