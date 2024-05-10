دیدار رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با جانباز «حمید گلچی»در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان قم، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران با جانباز دوران دفاع مقدس «حمید گلچی» دیدار کرد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در این دیدار گفت: جانبازان و خانواده معزز آنها از لحظه مجروحیت تا امروز دردها و رنج‌های بسیاری را تحمل کردند و با حفظ روحیه دوران دفاع مقدس مقامی والا نزد پروردگار دارند.



جانباز حمید گلچی از جانبازان دوران دفاع مقدس استان قم نیز در این دیدار به فعالیت‌های خود در عرصه ورزشی رشته گلبال جانبازان و راه‌اندازی کانال مکتب شهید سلیمانی در فضای مجازی و فعالیت فرهنگی در این حوزه اشاره کرد و گفت: علما ما را حجت می‌نامند، اما حفظ این جایگاه سخت است ان‌شاءالله با توکل بر خدا بتوانیم این راه را ادامه دهیم.

جانباز حمید گلچی از جانبازان دوران دفاع مقدس در سال ۶۲ در عملیات خیبر از ناحیه سر و چشم و در عملیات بیت المقدس از ناحیه پا مجروح شد و از جانبازان روشندل استان قم است.