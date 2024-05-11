ضرورت حمایت و ساماندهی فعالیت تاکسیرانان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک کمیسیونهای خدمات شهری و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان پیرامون بررسی موضوعاتی از جمله عملکرد شهرداری در خصوص سرمایهگذاری شرکت ریکانت (شرکت آلمانی تولید برق از زباله)، نرخ نامه جدید خطوط تاکسی، عملکرد شهرداری در خصوص اجرای قانون هوای پاک، درخواست نمایندگان رانندگان تاکسی و بررسی مشکلات ساکنین خیابان شهید شمسی پور برگزار شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در این جلسه بر حمایت و ساماندهی فعالیت تاکسیداران تاکید کرد و گفت: حمایت از تاکسیداران و توجه به حوزه حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیداران ارزش گذاری به شخصیت و جایگاه شهروندان است.
نظری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تورم اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب برای رسیدگی به معضلات مشکلات حمل و نقل عمومی در راستای احقاق حقوق این قشر شریف و زحمتکش باید یکی از اولویتهای مهم مدیریت شهری باشد.
نظری در خصوص مشکلات تاکسی داران بازنشسته نیز افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و حقوق پایین بازنشستگی قشر تاکسیدار نیز مانند دیگر بازنشستگان با مشکل تأمین معاش مواجه هستند و فعالیت این افراد نباید مورد انتقاد باشد.
وی به فعالیت بازنشستگان در برخی از ادارات اشاره کرد و اظهار داشت: اگر فعالیت این افراد خلاف قانون است چرا فقط باید تاکسیداران بازنشسته مورد برخورد قرار گیرند در صورتی که قانون ممنوعیت برای افرادی است که بکار گرفته میشوند نه اینکه فرد بازنشسته خود فعالیت داشته باشد.
نظری با اشاره به حقوق پایین بازنشستگان و عدم توانایی این افراد در تأمین معاش خود تاکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس باید مشکلات بازنشستگان را حل کنند چرا که با این وضعیت تورم و افزایش روز افزون قیمتها تأمین مایحتاج زندگی برای همه مشکل شده است.
وی همچنین با انتقاد از بیمه افراد خارج از تاکسیرانی به عنوان تاکسیران خلاف قانون بوده گفت: افرادی که شغل آنها سنخیت با تاکسی ندارد و به عنوان راننده تاکسی بیمه شدهاند خلاف قانون بوده و باید از آن جلوگیری شود.
بیمه تاکسیرانی، حق تاکسیرانان فعال است
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به مشکلات تاکسیداران بازنشسته گفت: تاکسیرانانی که بازنشسته شدهاند بعضاً به دلیل پایین بودن حقوق بازنشستگی همچنان فعال هستند و این افراد باید حمایت شوند.
مهدی حیدری اضافه کرد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل حال رانندگان تاکسی نمیشود چرا که تاکسیرانی نیرویی بکار نگرفته بلکه مجوز فعالیت همچون مشاغل دیگر که به بازنشستگان دادهاند داده است.
حیدری با بیان اینکه افرادی هستند که از ناوگان تاکسیرانی جدا شدهاند اما همچنان به عنوان تاکسیران بیمه هستند، گفت: این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که اقدامی غیرقانونی محسوب میشود این در حالی است که بیمه تاکسیرانی، حق تاکسیرانان فعال است.
وی همچنین در خصوص نرخ تاکسیها اظهار داشت: چندین سال است که نرخ گذاری واقعی تاکسی صورت نگرفته است و هنوز در این چند سال ما نتوانستهایم فاصله بین نرخ واقعی و نرخ کنونی را جبران کنیم، بر این اساس باید در زمینه نرخ واقعی تاکسی تدابیری اندیشیده شود چرا که با شرایط اقتصادی کنونی تاکسی داران نمیتوانند تأمین معاش کنند.
رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در این خصوص اضافه کرد: با توجه به شرایط کنونی سرنوشت تاکسیران را به سرنوشت نانواییها تبدیل نکنیم که باعث شود تاکسیداران با افزایش قیمت خودرو و درآمد ناچیز از ناوگان خارج شوند.
حیدری در این خصوص اظهار داشت: قانون ممنوعیت برای بکارگیری افراد بازنشسته است و این در حالی است که تاکسیداران تنها مجوز فعالیت دارند و بکار گرفته نشدهاند.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت بازنشستگان تاکسیران نیازمند بررسیهای بیشتری است، گفت: لازم است جلسهای در راستای پیگیری و رفع مشکلات تاکسیداران بازنشسته با حضور نمایندگانی از فرمانداری، نمایندگان تأمین اجتماعی، سازمان تاکسیرانی و نماینده تاکسیداران تدارک دیده شود.
شهرداری در حوزه بهرهگیری از اپلیکیشنها جدی تر وارد شود
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان نیز در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت مدیریت سازمان پسماند شهرداری، گفت: فعالیت اپلیکیشن بهرود اقدام ارزشمندی است که تا حدودی موفق عمل کرده بر این اساس شهرداری میتواند در حوزه فناوری و بهرهگیری از اپلیکیشن جدی تر وارد شود.
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