  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۰۲

امضای قرارداد حفاری ۲۴ حلقه چاه افزایش تولید در میدان یادآوران

امضای قرارداد حفاری ۲۴ حلقه چاه افزایش تولید در میدان یادآوران

قرارداد حفاری ۲۴ حلقه چاه طرح افزایش تولید میدان مشترک نفتی یادآوران با هدف نگهداشت تولید و افزایش تولید به ۴۲ هزار بشکه در روز و به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد حفاری ۲۴ حلقه چاه طرح افزایش تولید میدان مشترک نفتی یادآوران در قالب سه قرارداد با شرکت‌های ملی حفاری ایران، توسعه صنایع نفت و انرژی قشم و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء امروز (شنبه، ۲۲ اردیبهشت) با حضور محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، و حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در روز پایانی بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امضا شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت: امروز فاز دوم میدان مشترک یادآوران به‌صورت رسمی آغازبه‌کار خواهد کرد که گام نخست این میدان‌ها با بیش از ۱۱۰ هزار بشکه در حال تولید بوده و قرار است ۱۰۰ هزار بشکه دیگر به آن اضافه شود. قرارداد ئی‌پی‌سی (EPC) نیز با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء امضا شد و اکنون نیز این قرارگاه، دکلی در میدان‌ها مستقر کرده است و به‌زودی عملیات حفاری آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر افزود: میدان‌های آزادگان شمالی و جنوبی، همچنین میدان‌های یادآوران جزو بزرگ‌ترین میدان‌های مشترک نفتی در خوزستان هستند و این قراردادها جزو افتخاراتی هستند که امروز شاهد آن هستیم و تلاش می‌کنیم سرعت توافق قراردادها را به حداقل برسانیم و با توجه به اینکه قراردادهای ئی‌پی‌سی زمان‌بر هستند، کارهای موازی را آغاز کردیم و ایستگاه‌هایی را که ضرورت نداشت حذف و قراردادهای جدید تعریف کردیم.

میدان نفتی یادآوران یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های مشترک نفتی ایران با کشورهای همسایه است و در ۷۰ کیلومتری جنوب غرب اهواز و شمال خرمشهر، در منطقه جغرافیایی کوشک و حسینیه قرار دارد و میزان نفت درجای میدان نفتی یادآوران در حدود ۳۲ میلیارد بشکه برآورد می‌شود. همچنین توسعه فاز نخست این میدان در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت سینوپک انجام شده و ازجمله اهداف فاز نخست میدان یادآوران حفاری ۴۹ چاه تولیدی در مخازن سروک و فهلیان است و تولید کنونی این میدان بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.

به‌منظور نگهداشت و افزایش برداشت از میدان نفتی یادآوران، پس از پیگیری و اخذ مجوزها و مصوبه‌های لازم از مراجع ذی‌ربط، تعداد ۲۴ حلقه چاه توسعه‌ای جدید در قالب ۳ قرارداد به شرکت‌های ملی حفاری ایران، توسعه صنایع نفت و انرژی قشم و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) واگذار می‌شود.

این تعداد چاه‌ها در لایه‌های فهلیان و سروک هرکدام به تعداد ۱۲ حلقه در طی مدت ۲۴ ماه حفر خواهد شد و هدف از حفر این چاه‌های جدید، نگهداشت تولید و افزایش برداشت به میزان ۴۲ هزار بشکه در روز و مجموع ارزش این قراردادها حدود ۳۵۰ میلیون دلار است.

به‌منظور تسریع در افزایش برداشت از این میدان مشترک، پیش از این شرکت مهندسی و توسعه نفت برای احداث بعضی از جاده‌ها و سلرهای موردنیاز به‌منظور استقرار دکل‌های حفاری و تهیه کالای چند حلقه چاه اقدام کرده است و امید می‌رود عملیات حفاری تا پیش از پایان امسال آغاز شود.

کد مطلب 6103584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها