تمسک به قرآن و عترت باید در باور و عمل امت اسلامی نمود پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری بعدازظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری ۲۸ صفر که در دفتر آیت‌الله اراکی برگزار شد، با اشاره به سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره تمسک به قرآن و عترت اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) نسبت به آینده امت اسلامی دغدغه داشتند و سفارش آن حضرت درباره قرآن و عترت باید به عنوان میراثی ماندگار در زندگی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری مراسم عزاداری پیامبر اکرم(ص) نباید تنها به سوگواری و ایجاد فضای حزن محدود شود بلکه باید این مناسبت فرصتی برای بازگشت عملی جامعه به قرآن و عترت و حرکت در مسیر توصیه پیامبر اکرم(ص) باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مهجوریت قرآن و عترت به یکدیگر پیوند خورده است، ادامه داد: همان‌گونه که مهجور ماندن قرآن، فاصله گرفتن از محوریت عترت را به دنبال دارد، دور شدن از عترت نیز زمینه مهجوریت قرآن را فراهم می‌کند و از این رو خروج این دو یادگار پیامبر اکرم(ص) از مهجوریت باید در متن زندگی مسلمانان قرار گیرد.

ماندگاری با اشاره به ضرورت استقامت امت اسلامی بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) نسبت به آینده امت خود دغدغه داشتند و سنگینی مسئولیت استقامت امت به اندازه‌ای بود که فرمودند سوره هود مرا پیر کرد و این تعبیر نشان می‌دهد که پایداری جامعه اسلامی در مسیر حق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استقامت شرط ماندگاری امت است

وی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند متعال راه هدایت را برای امت اسلامی مشخص کرده است اما تحقق وعده‌های الهی نیازمند ایمان، تقوا، جهاد، تلاش و استقامت مردم است و هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون اصلاح درونی و تغییر در رفتار خود انتظار تغییر شرایط را داشته باشد.

ماندگاری با اشاره به مفهوم تغییر درونی جوامع افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ و این آیه نشان می‌دهد که جامعه اسلامی در کنار بهره‌مندی از نصرت الهی، مسئولیت و تکلیف نیز بر عهده دارد.

وی ادامه داد: خداوند برای هیچ امتی چک سفیدامضا صادر نکرده است و برخورداری از نصرت و گشایش الهی با انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی و حفظ ایمان و استقامت پیوند دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تحولات منطقه و جریان مقاومت اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران و جریان مقاومت در برابر تهدیدها و فشارها نشان داده است که پایداری می‌تواند معادلات را تغییر دهد و همان‌گونه که دشمنانی همچون صدام، داعش و منافقین از صحنه خارج شدند، استمرار مقاومت می‌تواند زمینه شکست سیاست‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس را نیز فراهم کند.

انقلاب اسلامی ادامه بعثت و غدیر است

ماندگاری انقلاب اسلامی را در امتداد حرکت انبیا و اولیای الهی دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی را باید ادامه بعثت، ادامه غدیر و ادامه عاشورا و مقدمه‌ای برای ظهور دانست و این حرکت تنها محصول یک فرد نیست بلکه در امتداد یک مسیر تاریخی و الهی شکل گرفته است.

وی با اشاره به تفاوت میان دوران غدیر و پس از انقلاب اسلامی افزود: در فاصله کوتاهی پس از غدیر، پرچمی که پیامبر اکرم(ص) برای ولایت برافراشته بودند در جریان سقیفه کنار گذاشته شد اما در انقلاب اسلامی نزدیک به پنج دهه است که پرچم ولایت برافراشته مانده و دشمن نتوانسته آن را به پایین بکشد.

ماندگاری یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی را تربیت مدافعان ولایت عنوان کرد و گفت: مردمی که در جریان انقلاب و پس از آن در عرصه‌های مختلف حضور یافتند، در دفاع مقدس، مقابله با فتنه‌ها، دفاع از حرم و دیگر عرصه‌های دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

وی افزود: استمرار حضور مردم در صحنه‌های مختلف و ایستادگی آنان در برابر جنگ، تحریم، تهدید، فتنه و ترور از نشانه‌های مهم ظرفیت این حرکت و وفاداری به مسیر ولایت است.

قرآن باید از مهجوریت خارج شود

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه تمسک به قرآن و عترت نباید در حد اظهار محبت باقی بماند، گفت: یکی از نخستین مراحل تمسک، انس واقعی با قرآن و معارف اهل بیت(ع) است و جامعه باید قرآن را بخواند، در آیات آن تدبر کند و آموزه‌های آن را در زندگی به کار بگیرد.

ماندگاری افزود: توصیه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر انس روزانه با قرآن، حتی با تلاوت چند آیه یا یک صفحه، نشان‌دهنده اهمیت تبدیل ارتباط با کلام الهی به یک رفتار مستمر در زندگی مردم است.

وی ادامه داد: نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و روایات اهل بیت(ع) نیز منابع مهم هدایت هستند و خانواده‌ها باید ارتباط بیشتری با این منابع معرفتی برقرار کنند تا سفارش پیامبر اکرم(ص) درباره قرآن و عترت در جامعه به صورت عملی تحقق پیدا کند.

ماندگاری با اشاره به نقش خانواده در تربیت دینی اظهار کرد: تربیت قرآنی باید از محیط خانواده آغاز شود و خانه می‌تواند به محیطی برای انس با قرآن، معارف اهل بیت(ع) و ارزش‌های دینی تبدیل شود.

تربیت نیرو، ضامن استمرار حرکت است

وی تربیت انسان را یکی از مهم‌ترین میدان‌های جهاد دانست و بیان کرد: انسان دارای اختیار است و به همین دلیل تربیت او با دیگر فعالیت‌ها تفاوت دارد و نمی‌توان نتایج تربیتی را صرفاً با معیارهای کوتاه‌مدت سنجید.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ظرفیت انقلاب اسلامی در تربیت نیروهای مؤمن و کارآمد افزود: یکی از نشانه‌های توانمندی یک حرکت و نظام، تربیت نیروهایی است که در شرایط دشوار بتوانند مسئولیت‌های مهم را بر عهده بگیرند و مسیر را ادامه دهند.

ماندگاری با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پس از شهادت تعدادی از فرماندهان، نیروهای جایگزین در مدت کوتاهی مسئولیت‌ها را بر عهده گرفتند و این مسئله نشان داد که طی سال‌های گذشته نیروهای متعددی برای پذیرش مسئولیت و ادامه مسیر تربیت شده‌اند.

وی تأکید کرد: استمرار انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته با وجود جنگ، تحریم، تهدید، فتنه و ترور، از ظرفیت‌های مهم این حرکت به شمار می‌رود و صیانت از این دستاورد نیازمند حفظ روحیه ایمان، استقامت و تمسک واقعی به قرآن و عترت است.

ماندگاری در پایان با تأکید بر اینکه تمسک واقعی به قرآن و عترت در باور، تلاوت، تفکر، عمل صالح و استقامت معنا پیدا می‌کند، گفت: جامعه اسلامی باید با خارج کردن قرآن و عترت از مهجوریت، زمینه تحقق آرمان‌های پیامبر اکرم(ص) و آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را فراهم کند.