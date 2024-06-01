جریمه اپراتورهایی که سرعت اینترنت را تا ۳۰درصد افزایش ندهند

حمید رضا اعرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای ارتباطی گفت: اپراتورهای دارای پروانه بر اساس الحاقیههای صادره ملزم به افزایش ۳۰ درصد سرعت اینترنت تا پایان خرداد ۱۴۰۳ نسبت به انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ هستند که در آن زمان موضوع افزایش تعرفه مطرح شد.
وی در خصوص تعهد اپراتورها به وعده افزایش ۳۰ درصدی اینترنت افزود: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.
اعرابی در خصوص برآوردهای رگولاتوری از افزایش سرعت اینترنت و تعهد اپراتورها تصریح کرد: روند کلی وضعیت سرعت اینترنت در سطح کشور در ماههای اخیر سیر صعودی داشته اما باید اپراتورها این روند را ادامه دهند و چنانچه اپراتوری به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند برخورد رگولاتوری قاطعانه و مطابق موافقتنامه پروانه و ضوابط و مقررات خواهد بود.
روند تغییرات سرعت دسترسی اینترنت تلفن همراه در ایران افزایشی است
معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پایان گفت: حسب وظایف و رسالت این سازمان به صورت هفتگی و مستمر جلسات کمیته تخصصی ارزیابی کیفیت اینترنت برگزار میشود. البته برخی از توسعهها و اقدامات نیازمند تأمین تجهیزات از شرکتهای خارجی است. بنا بر رصد مستمر سرعت اینترنت و همچنین گزارشات مراجع بینالمللی، روند تغییرات سرعت دسترسی اینترنت تلفن همراه در ایران افزایشی است؛ اما تلاش بر این است که مطابق زمانبندی، اپراتورها با استفاده از تمامی منابع و ظرفیتهای خود بتوانند تغییرات و توسعههای لازم در تمامی ابعاد و لایههای شبکه برای افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.
به گزارش مهر، دی ماه سال ۱۴۰۲ تعرفه اینترنت افزایش یافت که یکی از شرطهای افزایش آن، افزایش ۳۰ درصدی سرعت و کیفیت اینترنت اپراتورها تا پایان خرداد ماه بود. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش در همین رابطه گفته بود: این افزایش از مهمترین تعهدات اخذ شده از اپراتورهای همراه است که تحقق آنها به صورت مستمر توسط سازمان تنظیم مقررات مورد پایش و مطالبه قرار میگیرد و نتیجه آن در سایت نت سنج پلاس قابل مشاهده است که این نمودار مقایسهای سایت نت سنج پلاس نشان میداد که با افزایش تعرفه اپراتورهای ارتباطی در دی ماه سال ۱۴۰۲ برآیند سرعت دسترسی کاربران به اینترنت نسل سوم، چهارم و پنجم از نیمه دوم آذر ماه سال ۱۴۰۲ تا نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۳ فرایندی رو به رشد داشته است.
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