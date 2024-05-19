قیمت گذاری محصول جو قربانی کم کاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ایری صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه قیمت گذاری خرید تضمینی جو کم کاری صورت گرفته و این موضوع کشاورزان استان گلستان را به چالش روبرو کرده است.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس افزود: طبق مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی شد به قیمت گذاری پایین محصول جو اعتراض به عمل آمد.

ایری گفت: متاسفانه علی رغم تذکرات داده شده شورای قیمت گذاری به این موضوع توجهی نکرده است.

وی با اشاره به گستردگی کشت جو در استان گلستان خاطر نشان کرد: سطح زیر کشت جو در گلستان ۷۸ هزار هکتار است که حداقل ۳۰۰ هزار نفر در این رابطه نقش مستقیم دارند و به لحاظ معیشتی با قیمت گذاری درگیر هستند.

ایری ادامه داد: جو وارداتی در بازارگاه ۱۱ هزار تومان قیمت گذاری می شود در صورتی که جو را از کشاورز ذیل قیمت خریداری می کنند.

وی افزود: انتظار داریم با ارز حمایتی جو از کشاورزان خریداری شود که به نزدیک ۱۵ هزار تومان خواهد رسید.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس گفت: متاسفانه فرایند خرید تضمینی محصول جو طبق منطق انجام نشده است و در این رابطه شرمنده کشاورزان هستیم.