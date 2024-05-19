دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده به گمرک ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۴۳۳۶۸ ت ۶۱۳۸۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران در خصوص دستورالعمل اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده جهت واردات و تولید انواع خودرو موضوع ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اقدام مقتضی و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می‌گردد.

گفتنی است، بر اساس این آئین نامه سن فرسودگی خودروها به شرح جدول زیر است.

همچنین مطابق با این آئین نامه واردکنندگان خودرو (غیر از برقی و هیبریدی (ترکیبی)) موظفند به ازای واردات هر یک خودرو، مطابق با رتبه انرژی خودروی وارداتی و با توجه به قیمت خودروی وارداتی خود مطابق با جدول زیر نسبت به ارائه گواهی اسقاط مطابق با گروه کاربری متناسب اقدام کنند.

بر اساس این آئین نامه اولویت نوسازی ناوگان و محدودیت تردد خودروهای فرسوده که در سامانه ثبت نام و برای اسقاط اعلام آمادگی کرده اند، به شرح جدول زیر است.