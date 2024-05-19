به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از افسران تیپ چتربازان ارتش رژیم صهیونیستی که در نبردهای جبالیا مشارکت داشته، در گفتگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم تاکید کرد که مبارزان حماس نسبت به حمله قبلی ما به شمال نوار غزه، تاکتیکهای جنگی خود را تغییر دادهاند.
این افسر اسرائیلی تاکید کرد که کمینهای زیادی در جبالیا وجود دارد و موارد زیادی تیراندازی از فاصله نزدیک انجام گرفته و مبارزان حماس از تونلها بیرون آمده و از ویرانی ناشی از حملات ما در منطقه استفاده کرده و خود را به نیروهای ما نزدیک میکنند.
این افسر صهیونیست در لشکر ۹۸ اظهار داشت که مبارزان حماس عجلهای برای خروج و رویارویی مستقیم ندارند و بعد از یک یا دو روز از تونلها خارج شده و مستقیما با نیروهای ما درگیر میشوند.
وی اشاره کرد که خانههای بمبگذاری شده زیادی را در نوار غزه یافته ایم که مبارزان حماس موفق شدند تعدادی از آنها را منفجر کنند و آنها بررسی میکردند که ما از کجا وارد میشویم و در چه مسیرهایی حرکت میکنیم و بعضی از کمینها در مسیر پیشروی ما نصب میشد.
این افسر صهیونیست بیان کرد که مبارزان قسام اقدام به شلیک گسترده گلولههای آر پی جی به سمت نیروهای ما میکنند.
وی گفت ما به طور صحیح پیش بینی نکرده بودیم که حماس به این سرعت توان خود را در جبالیا بازیابی می کند و اکنون هدف ما کشف آن چیزی است که آنها توانستهاند دوباره بازیابی کنند تا حتی الامکان دیگر به این مناطق بازنگردیم!
