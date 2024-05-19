به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به وزیر نفت خواستار اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری خوراک نفت و فرآوردههای شرکتهای پالایشی شد.
در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۳۲/۱۴۸۱۸۸ مورخ ۱۳۰۲/۱۲/۰۸ و همچنین مکاتبات انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایشی مختوم به جلسه حضوری در دولت در خصوص لزوم اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خوراک نفت و فرآوردههای شرکتهای پالایشی که متأسفانه تاکنون هیچ ترتیب اثری به آنها داده نشده است به استحضار عالی میرساند اثرات تغییرات غیرمنطقی در دستورالعمل مذکور در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ شرکتهای پالایشی به شکل کاهش قابل توجه در سودآوری این شرکتها نسبت سال ۱۴۰۱ و همچنین انباشت مطالبات از شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی به وضوح نمایان شده است که قطعاً منجر به توقف اجرای طرحهای توسعهای و کیفی سازی پالایشگاهها خواهد شد.
همچنین علیرغم نامگذاری سال ۱۴۰۳ به سال جهش تولید با مشارکت مردم تصمیمات مذکور باعث خواهد شد سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این شرکتها اجتناب کرده و شاهد خروج سرمایه گذاران فعلی از این صنعت باشیم که نتیجهای جز کاهش ارزش و عدم توسعه پالایشگاهها نخواهد داشت. لذا خواهشمند است دستور فرمائید دستورالعمل مذکور در اسرع وقت اصلاح و اطلاع رسانی لازم در خصوص آن صورت گیرد.
نظر شما