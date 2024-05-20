به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر، در پیامی شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت پیرحسین کولیوند آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

رحلت ملکوتی بزرگمردِ ایمان، اخلاص و عمل، رئیس جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) و نیز حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی؛ حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و کادر پرواز در حین انجام وظیفه، ایران اسلامی را در غم و ماتمی عمیق فرو برده است.

با قلبی آکنده از اندوه، این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم شریف ایران و خانواده محترم آن فقیدان سعید تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای روح مطهرشان رحمت واسعه الهی و محشور شدن با ائمه معصومین (علیهم السلام) را خواستارم.

تلاش‌های خالصانه و خستگی‌ناپذیر آیت الله رئیسی در طول حیات پُربرکت‌شان برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور برآمده از سیره و منش انقلابی آن مرحوم بود که مطمئناً اندوخته‌ای ارزشمند برای ایشان در پیشگاه باری تعالی خواهد بود.

بیش از چهار دهه خدمات آیت الله رئیسی به کشور در مسوولیت‌های مهمی نظیر ریاست قوای قضائیه و مجریه، عضویت در هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأییدی بر کمال شایستگی‌ها و توانمندی‌های ایشان است که همواره در مسیر خدمت جلب رضایت خداوند و آرامش ملت را در نظر داشت.

اکنون که مشیت الهی بر آن بود که این ذخیره بزرگ انقلاب اسلامی و شهید خدمتگزار ملت دعوت حق تعالی را لبیک گوید، از خداوند بزرگ علو درجات را برای روح آن برادر مؤمن مسالت دارم.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر