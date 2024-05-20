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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۸

با صدور پیامی؛

خانه کتاب و ادبیات ایران شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

خانه کتاب و ادبیات ایران شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی شهادت رئیس جمهور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان‌ وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه کتاب و ادبیات ایران در پیامی شهادت رئیس جمهور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان وی را به ملت بزرگ ایران تسلیت گفت.

مشروح متن این‌پیام به این‌ترتیب است:

خدای متعال فرموده است: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ: کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده مپندار، بلکه اینان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی دارند.

شهادت در راه خدا نصیب هر بنده‌ای نمی‌شود و در روایت است که فرشتگان میزان ثواب هر کسی را می‌دانند الا مجاهدین در راه خدا را. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از مجاهدین در راه حق بود که هم در این مسیر به شهادت رسید. خدمات ایشان در سمت‌های مختلف به ملت شریف ایران فارغ از شمارش بود و خداوند نیز اجر زحمات ایشان را با پوشاندن لباس عزیز شهادت بر آن تن شریف داد.

خانه کتاب و ادبیات ایران شهادت این بندگان عزیز خداوند متعال را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6113183

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