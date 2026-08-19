به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تغییرات مدیریتی قوه قضاییه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد، مدیران جدید دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

در این تغییرات، عمران علی‌محمدی به عنوان رئیس کل دادگستری استان لرستان منصوب شد.

این تغییر مدیریتی در چارچوب رویکرد جدید قوه قضاییه برای اصلاح، بازسازی، ارتقای کارآمدی و تقویت فرآیندهای خدمت‌رسانی قضایی انجام شده است.

تغییر مدیریت در ۱۴ استان

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در تشریح تغییرات مدیریتی این دستگاه اظهار کرد: در سطح صف قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان تغییر خواهند کرد و در این فرآیند تلاش شده است از نیروهای توانمند و دارای سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استفاده شود.

بر اساس احکام صادرشده از سوی رئیس قوه قضاییه، در کنار تغییر رئیس کل دادگستری لرستان، رؤسای کل دادگستری استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، خراسان شمالی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و گلستان نیز معرفی شدند.

این تغییرات بخشی از برنامه مدیریتی جدید قوه قضاییه در دو سطح ستاد و صف است که بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی و بررسی سوابق و ظرفیت‌های مدیریتی نیروهای قضایی صورت گرفته است.

تأکید بر تسریع در تحول قضایی

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اجرای مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح و بازسازی درون دستگاه قضایی گفت: تحول قضایی باید از سطح اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و آثار آن در روند رسیدگی به پرونده‌ها، دسترسی مردم به عدالت، سلامت و اتقان آرای قضایی و کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان نمایان شود.

بر همین اساس، ارتقای سرعت رسیدگی، مقابله با مفاسد، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تقویت اعتماد عمومی از جمله محورهای مورد تأکید در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی عنوان شده است.

انتخاب مدیران بر پایه ارزیابی و کادرسازی

خلیلی همچنین درباره نحوه انتخاب مدیران جدید دستگاه قضایی توضیح داد که فرآیند انتصاب مدیران با تکیه بر کادرسازی، جانشین‌پروری و ارزیابی کارشناسی انجام شده است.

به گفته وی، اطلاعات نیروهای دارای ظرفیت مدیریتی جمع‌آوری و در کمیته‌های تخصصی بررسی شده و پس از ارزیابی گزینه‌های مختلف، پیشنهادهای نهایی برای تصمیم‌گیری به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است.

آغاز مرحله‌ای جدید در مدیریت قضایی لرستان

انتصاب عمران علی‌محمدی به عنوان رئیس کل دادگستری لرستان، در چارچوب همین رویکرد جدید مدیریتی صورت گرفته است؛ رویکردی که قرار است علاوه بر تغییرات مدیریتی، با اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه فناوری اطلاعات، فرآیندهای قضایی و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه تحقق اهداف جدید دستگاه قضایی را فراهم کند.

جزئیات مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان و زمان آغاز رسمی فعالیت رئیس جدید، متعاقباً اعلام خواهد شد.