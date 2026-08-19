https://mehrnews.com/x3cQVr ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6921858 استانها گیلان استانها گیلان ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6921858 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و هفتاد و یکم تجمع مردم رشت در میدان برگزاری رقابت جذاب میدان یار با حضور بانوان رشتی در تجمع شبانه صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان شب صد و هفتاد و دوم؛ خونخواهی لنگرودیها ادامه دارد تداوم حماسه مردم رشت در شب صد و هفتاد و پنجم مقاومت یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان تجمع شبانه رشتی ها به یاد ۱۶۸ شهید دانش آموز میناب یکصد و هفتاد و هفتمین تجمع شبانه مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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