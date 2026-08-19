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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان

قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و هفتاد و دوم مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6921858

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