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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۱۱

شلیک ۱۰ موشک به الجلیل/ انهدام تانک مرکاوا به دست حزب الله

شلیک ۱۰ موشک به الجلیل/ انهدام تانک مرکاوا به دست حزب الله

منابع خبری از شلیک دهها موشک از سوی مقاومت اسلامی لبنان به شمال فلسطین اشغالی و انهدام تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در منطقه کریات شمونا در الجلیل به دنبال رخنه پهپادی از جنوب لبنان خبر دادند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که صدای آژیر خطر در زرعیت در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش یک هدف نظامی رژیم صهیونیستی در حومه شهرک زرعیت به شکل مستقیم از سوی مقاومت اسلامی لبنان هدف قرار گرفته است.

همزمان کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۱۰ موشک از لبنان به سمت زرعیت و دو موشک به سمت مسکاف عام در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.

همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی را در مرکز نظامی المرج هدف قرار داد و شماری از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کرده است.

کد مطلب 6118368

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