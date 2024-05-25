شهید امیرعبداللهیان صدای ملت فلسطین بود

همسر شهید «حسین امیرعبداللهیان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین دستاورد این شهید برای ایران و منطقه چه بود اظهار کرد: در طی ٣٠ سال زندگی مشترک با ایشان متوجه شدم که وقتی صحبت از مقاومت و یاری مظلوم می‌شود، برایشان فرقی نمی‌کرد، این مظلوم در کجا باشد.

وی افزود: ایشان همیشه مظلومین را به یک دید نگاه می‌کردند و برای کمک به آن‌ها از جان‌شان مایه می‌گذاشتند و تلاش فراوانی صورت می‌دادند.

همسر شهید امیرعبداللهیان افزود: وقتی عملیات طوفان‌الاقصی شکل گرفت، نمود بارز تلاش‌های ایشان در شش-هفت ماه اخیر را دیدیم؛ به گونه‌ای که ایشان هر جایی که امکان داشت، می‌رفتند و صدای ملت فلسطین می‌شدند تا بتوانند حق و حقوق افراد مستضعف و مظلوم را زنده کنند.