فهرست ۷۵۰ قلم کالای اولویت دار اعلام شد+ جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر می‌شود متوقف شده است اما ساعاتی پیش سامانه جامع تجارت فهرست ۷۵۰ کد تعرفه‌ای که از نگاه متولیان این سامانه در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را اعلام کرد تا واحدهای بازرگانی نسبت به این اولویت‌ها اقدام به واردات کالا کنند.

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفاً برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.

امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند.

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گفتنی است، از جمله کالاهای اولویت دار می‌توان به لاستیک در رینگ‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵، دستکش و شلوار دارای محافظ مخصوص موتورسواران، انواع کاغذ، اکریلیک، ویسکوز، لنگر کشتی، چنگک کشتی و اجزا و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، سنجاق قفلی و سایر سنجاق‌ها، تیغ اصلاح، موتورها هوایی، تنورهای نانوایی یا بیسکوئیت پزی، آسانسور، پلکان‌های متحرک و راهروهای متحرک، اتو پرس، سوزن چرخ حیاطی، وسایل آتش نشانی، دوربین عکاسی، میکروسکوپ، آلات و تجهیزات ناوبری هواپیما، دسته‌ی بازی، توپ رنگی پینت بال، چوب ماهیگیری، دستگاه آرایش مو، وافل و ویفر، تخته‌ی برف سواری، کلاسور، توپ تنیس روی میز، صندلی ماساژ، چوب هاکی، توپ پردار بدمینتون، تفریحات پارک آبی، توپ اسکواش، مدل‌های آناتومی بدن انسان، انواع قلم و اسکی اشاره کرد.