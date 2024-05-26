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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

آزمون نهایی در استان سمنان با امنیت و آرامش در حال برگزاری است

آزمون نهایی در استان سمنان با امنیت و آرامش در حال برگزاری است

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری آزمون نهایی در ۱۷۹ حوزه امتحانی استان خبر داد و گفت: این آزمون‌ها با امنیت و آرامش در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از یک حوزه امتحانی در شهر سمنان ضمن بیان اینکه ۱۷۹ حوزه برای آزمون امتحان نهایی در استان مشخص شده است، ابراز داشت: خوشبختانه این آزمون‌ها با آرامش و امنیت در حال برگزاری است.

وی ضمن بیان اینکه آزمون‌ها از روز شنبه آغاز و تا چهارم تیرماه ادامه دارد، افزود: دانش آموزان در امتحان به کتاب اکتفا کنند چراکه مطالب از کتب درسی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه ۱۷ هزار و ۲۴۶ دانش آموز در آزمون‌های نهایی شرکت کردند، ابراز داشت: دانش آموزان از سلامت برگزاری این آزمون‌ها آسوده خاطر باشند و بدون استرس و نگرانی در ساعت مقرر محل آزمون حضور یابند.

وزیری ضمن بیان اینکه آزمون‌های هماهنگ پایه نهم از امروز یک شنبه آغاز شده است، تصریح کرد: ۳۰ خرداد پایان این امتحانات خواهد بود.

وی افزود: ۶۵ حوزه برای پایه دهم، ۶۵ حوزه برای پایه یازدهم و ۴۹ حوزه برای پایه دوازدهم در نظر گرفته شده که دانش آموزان در آنها حضور یافته و در این رقابت شرکت می‌کنند.

کد مطلب 6118932

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