به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر یکشنبه در نشست ستاد آزمونهای نهایی با حضور ناظران استانی در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص برگزاری امتحانات در روزهای گرم سال و فضای روانی حاکم بر جامعه، دانشآموزان و خانوادهها بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همراهی و اطمینانبخشی نیاز دارند.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه سنجش، حوزه ارزیابی عملکرد، حفاظت آزمونها و معاونت پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع افزود: روند برگزاری امتحانات نهایی در استان سمنان با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مناسب و تلاش شبانهروزی همکاران، با کیفیت مطلوب در حال انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ناظران، نمایندگان ادارهکل در شهرستانها هستند، تصریح کرد: تعامل و هماهنگی حداکثری میان ناظران و عوامل اجرایی، ضمن جلوگیری از بروز ابهام در فرآیندها، کیفیت نظارت و اجرای آزمونها را ارتقا میدهد.
شریفی حفظ آرامش دانشآموزان را مهمترین اصل در برگزاری امتحانات دانست و ادامه داد: هیچ رفتار یا اقدامی نباید موجب افزایش اضطراب دانشآموزان شود و تمامی عوامل اجرایی موظفاند با حفظ احترام، کرامت و آرامش، شرایط مناسبی برای حضور داوطلبان در جلسه آزمون فراهم کنند.
وی همچنین بر لزوم کنترل دقیق امکانات حوزههای امتحانی تأکید کرد و افزود: بررسی عملکرد سیستمهای سرمایشی، کیفیت تجهیزات صوتی بهویژه در آزمون زبان خارجی، آماده بودن پاسخبرگها و حضور بهموقع عوامل اجرایی از جمله مواردی است که باید با حساسیت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر تداوم حضور ناظران در حوزههای امتحانی خاطرنشان کرد: بازدیدهای نظارتی نباید به یک نوبت محدود شود و حضور مستمر ناظران علاوه بر رفع سریع مشکلات احتمالی، به ارتقای کیفیت برگزاری امتحانات کمک میکند.
شریفی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، هماهنگی و مسئولیتپذیری تمامی دستاندرکاران، امتحانات نهایی استان سمنان در فضایی آرام، منظم و با بالاترین کیفیت برگزار خواهد شد.
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