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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۲۶

نخبگان حوزه از «شهید جمهور» روایت کردند

نخبگان حوزه از «شهید جمهور» روایت کردند

نشست روایت نخبگان حوزه از «شهید جمهور، قهرمان خدمت» در سالن جلسات مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست روایت نخبگان حوزه از «شهید جمهور، قهرمان خدمت» شامگاه شنبه با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزوی از سوی مدرسه اندیشه‌ورز «رحا» در سالن جلسات مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری با موضوع «برجسته سازی خدمات دولت در طول سه سال دولت سیزدهم»، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با موضوع «تقویت اعتماد عمومی جامعه به نظام جمهوری اسلامی» و حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی استاد حوزه و دانشگاه با موضوع «تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی» به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

سخنرانان نشست همچنین به تبیین ویژگی‌های شخصیتی و مکتب مدیریتی شهید رئیسی به عنوان سیدالشهدای خدمت پرداختند

کد مطلب 6119080

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