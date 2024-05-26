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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۲۸

معاون وزیر راه و شهرسازی در یزد خبر داد؛ 

اجرای ۱۲۳۰ کیلومتر مسیر ریلی، آزادراهی و بزرگراهی در کشور

اجرای ۱۲۳۰ کیلومتر مسیر ریلی، آزادراهی و بزرگراهی در کشور

یزد- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره توسعه زیرساخت کشور از اجرای هزار و۲۳۰ کیلومتر مسیر ریلی، آزادراهی و بزرگراهی با اعتبار ۸۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از راه آهن یزد - اقلید به عنوان اولین پروژه‌ای که در ۱۴۰۳ به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: سال گذشته ۱۹۵ کیلومتر مسیر ریلی با ۲۱ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

خادمی افزود: سال گذشته در حوزه آزادراهی ۲۳۵ کیلومتر با برآورد ۳۸ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که دو برابر متوسط سالانه بود.

وی از اجرای ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه با ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته با همه تنگناهای مالی سال بی نظیر در توسعه زیرساخت‌های کشور بود و این روند امسال هم ادامه دارد.

کد مطلب 6119175

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