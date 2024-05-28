ترکیب کامل اعضای هیات رئیسه اجلاسیه اول مجلس دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه علنی مجلس دوازدهم امروز (سهشنبه ۸ خرداد ماه) برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه برای یک سال آینده تشکیل شد.
محمدباقر قالیباف توانست با کسب ۱۹۸ رأی، رئیس مجلس دوازدهم شود.
همچنین حمیدرضا حاجیبابایی با ۱۷۵ رأی و علی نیکزاد با ۱۶۹ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند.
در ادامه، انتخابات برای تعیین ۶ دبیر هیأت رئیسه برگزار شد که مجتبی بخشیپور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و عباس پاپیزاده به عنوان دبیران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم انتخاب شدند.
همچنین غلامرضا نوری قزلجه، حجتالاسلام علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی به عنوان ناظران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شدند.
هیأت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.
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