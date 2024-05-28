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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰

ترکیب کامل اعضای هیات رئیسه اجلاسیه اول مجلس دوازدهم

ترکیب کامل اعضای هیات رئیسه اجلاسیه اول مجلس دوازدهم

منتخبان مجلس دوازدهم امروز و در دومین جلسه علنی این دوره از مجلس، رئیس و ۱۱ عضو هیأت رئیسه مجلس برای سال اول کاری را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه علنی مجلس دوازدهم امروز (سه‌شنبه ۸ خرداد ماه) برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه برای یک سال آینده تشکیل شد.

محمدباقر قالیباف توانست با کسب ۱۹۸ رأی، رئیس مجلس دوازدهم شود.

همچنین حمیدرضا حاجی‌بابایی با ۱۷۵ رأی و علی نیکزاد با ۱۶۹ رأی به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند.

در ادامه، انتخابات برای تعیین ۶ دبیر هیأت رئیسه برگزار شد که مجتبی بخشی‌پور، احمد نادری، روح الله متفکرآزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و عباس پاپی‌زاده به عنوان دبیران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

همچنین غلامرضا نوری قزلجه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی به عنوان ناظران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شدند.

هیأت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.

کد مطلب 6120342
زهرا علیدادی

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