به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابتهای دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۱۹ تا ۲۶ خرداد در زمینهای هاردکورت امان، پایتخت اردن و با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیمهای ایران، اردن، مالزی، اندونزی، سنگاپور، عربستان، جزایر پاسفیک، ویتنام، تایلند و سوریه حضور خواهند داشت.
بر اساس برنامه کادر فنی، اردوی آمادهسازی تنیسورهای کشورمان از فردا به مدت ۵ روز در مرکز ملی تنیس(باشگاه استقلال) برگزار خواهد شد. سینا مقیمی، علی یزدانی، سامیار الیاسی، امیرحسین بادی، حمیدرضا نداف (مربی، بازیکن)، تونی آندروویچ(مربی)، امید سوری(سرمربی)، دکتر مهرشاد پورسعید (پزشک)، فرید یزدانیار (بدنساز) و فرشاد صفتی (سرپرست) تیم اعزامی کشورمان را در این رویداد تشکیل میدهند.
گفتنی است در پایان رقابتهای گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه،۳ تیم برتر به پلیآف گروه ۲ جهانی صعود و۲ تیم نیز به دستهچهار سقوط میکنند.
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