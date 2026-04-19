حمیدرضا نداف مربی تیم ملی دیویس کاپ تنیس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند آماده سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های دیویس‌کاپ آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد: این مسابقات از ۲۲ تیر سال جاری به میزبانی کوالالامپور برگزار خواهد شد و با توجه به محدود بودن زمان آماده‌سازی و شرایط ناشی از جنگ هم دشواری‌های بیشتری ایجاد کرده است. در همین راستا بخشی از برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده‌سازی تیم انجام شده است؛ از جمله اینکه در صورت تصمیم به طی کردن بخشی از مسیر به‌صورت زمینی چند روز اردو در ترکیه در نظر گرفته شود.

وی افزود: از سوی دیگر در تهران با توجه به آسیب‌دیدگی باشگاه استقلال نمی‌توان با اطمینان گفت که امکان برگزاری اردو در این مجموعه وجود خواهد داشت. همچنین ممکن است در ادامه شرایط به گونه‌ای پیش برود که اجرای کامل برنامه تمرینی از پیش تعیین‌شده نیز با محدودیت یا عدم امکان مواجه شود ولی در هر صورت هدف ما این است که بتوانیم تیم خوبی را آماده مسابقات کنیم.

نداف در مورد ترکیب اعزامی به این رویداد توضیح داد: اولویت فدراسیون و کادر فنی در اعزام‌ها در گام نخست با بازیکنانی است که دارای رنکینگ زیر هزار باشند. در حال حاضر در ایران تنها علی یزدانی چنین جایگاهی دارد. یزدانی این روزها در صربستان حضور دارد و روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند و در صورت اعزام به مالزی به جمع تیم ملی اضافه خواهد شد.

مربی تیم ملی دیویس کاپ ایران ادامه داد: برای سه سهمیه دیگر نیز تلاش خواهد شد از میان تنیسورهایی انتخاب شوند که در طول سال عملکرد قابل قبول و ثابتی داشته‌اند. همچنین چند بازیکن جوان نیز در اختیار داریم که می‌توان به آن‌ها فرصت تجربه داد. به همین منظور به برخی از این بازیکنان توصیه شده است در مسابقات جاری ساری شرکت کنند تا دست کادر فنی برای انتخاب سه بازیکن دیگر بازتر باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امید سوری و تونی اندوویچ نیز در این مسابقات در کادر فنی تیم ایران حضور خواهند داشت؟ اظهار داشت: بله علاوه بر امید سوری و تونی اندوویچ در نظر داریم دو مربی دیگر را هم به کادر فعلی اضافه کنیم. مربی بدنساز تیم این روزها وظیفه سنگینی را به عهده دارد و قطعا سعی خواهیم کرد از حضور او در این مسابقات بی‌بهره نمانیم.

نداف در پایان و با اشاره به قرعه کشی این رقابت‌ها توضیح داد: تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات با تیم‌های ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، اندونزی، مالزی و ازبکستان هم‌گروه است. شناخت خوبی از اکثر تیم‌های این گروه داریم و پیش از این نیز تجربه رقابت با آن‌ها را داشته‌ایم. در این میان ازبکستان به نظر یکی از تیم‌های قدرتمند گروه است که از بازیکنان باکیفیتی بهره می‌برد. با این حال واقعیت این است که نباید بیش از حد به قرعه توجه کرد؛ چرا که تیم ایران در شرایطی دشوار در حال طی کردن روند آماده‌سازی است و در صورت اعزام نیز نسبت به سایر رقبا با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد بود.