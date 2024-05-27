به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله غلامپور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تأمین نیازهای خانوادههای شهدا و ایثارگران اقدامات بسیار خوبی طی دولت سیزدهم صورت گرفته است و در استان بوشهر شاهد این خدمات هستیم.
وی با اشاره به تأمین مسکن و زمین برای همه ایثارگران در استان بوشهر بیان کرد: در این راستا هزار و ۸۰۰ نفر متقاضی دریافت زمین دارای شرایط بودند که تاکنون ۶۶۰ قطعه زمین به این افراد واگذار شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه مشمولان این طرح تا پایان ماه جاری صاحب زمین میشوند افزود: به خانوادههای شهدا شامل همسر و فرزند شهید و همچنین جانبازان بالای ۴۰ درصد نیز زمین واگذار میشود.
ارائه تسهیلات اشتغال
وی ارائه تسهیلات اشتغال را از دیگر اقدامات مهم دانست و تصریح کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال در استان بوشهر درد ولت سیزدهم بیش از ۲۳ برابر شده است که آمار بسیار بزرگی است.
غلامپور از برگزاری و اجرای ۳۴ برنامه شاخص به مناسبت شهادت آیتالله رئیسی و همراهان در سانحه بالگرد خبر داد و افزود: در مجموع بیش از ۲ هزار مراسم از سوی جامعه ایثارگری در شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار شده است.
برگزاری میزهای خدمت
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت میز خدمت برای رفع مشکلات گفت: در ۶ ماه اول امسال ۴۸ مدیرکل به همراه معاونین در قالب میز خدمت در بنیاد شهید استان حاضر تا به مشکلات ایثارگران و خانوادههای شهدا رسیدگی کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به برگزاری نخستین یادواره شهدای غریب در اسارت در بوشهر افزود: در تابستان امسال یادواره شهدای غریب برای ۱۶ شهید غریب در اسارت در بوشهر برگزار میشود.
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