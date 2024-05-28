به گزارش خبرگزاری مهر، در چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت راه و شهر سازی، سازمان برنامه و بودجه و سرپرست سازمان خصوصی سازی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد سه فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی، یک فقره ملک با بهره برداری وزارت امور آموزش و پرورش و یک باب ساختمان مسکونی ۳ طبقه با بهره برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قزوین، بررسی و به تصویب اعضا رسید.

همچنین بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری یک قطعه زمین و سوله با بهره برداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل، شهرستان خلخال و بررسی مازاد بودن و ارزش افزایی چهار فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهر سازی و نیز یک فقره ملک دیگر با بهره برداری وزارت نفت در همین استان، بخش دیگری از دستور جلسه چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت بود.

این گزارش می‌افزاید: بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری یک قطعه زمین با بهره برداری وزارت ورزش و جوانان واقع در استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، بخش دیگری از مصوبات چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت بود.

همچنین در ادامه جلسه، و پس از ارائه گزارش مزایده و تصمیم گیری درباره یک ملک متعلق به وزارت نیرو در مشهد، گزارش عملکرد و پتانسیل دستگاه‌های دولتی در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.