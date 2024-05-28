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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۵۴

مصوبات جدید کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌ها دولت

مصوبات جدید کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌ها دولت

چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی ها دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت راه و شهر سازی، سازمان برنامه و بودجه و سرپرست سازمان خصوصی سازی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد سه فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی، یک فقره ملک با بهره برداری وزارت امور آموزش و پرورش و یک باب ساختمان مسکونی ۳ طبقه با بهره برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قزوین، بررسی و به تصویب اعضا رسید.

همچنین بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری یک قطعه زمین و سوله با بهره برداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اردبیل، شهرستان خلخال و بررسی مازاد بودن و ارزش افزایی چهار فقره ملک با بهره برداری وزارت راه و شهر سازی و نیز یک فقره ملک دیگر با بهره برداری وزارت نفت در همین استان، بخش دیگری از دستور جلسه چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت بود.

این گزارش می‌افزاید: بررسی قیمت پایه و شرایط واگذاری یک قطعه زمین با بهره برداری وزارت ورزش و جوانان واقع در استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، بخش دیگری از مصوبات چهلمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی‌ها دولت بود.

همچنین در ادامه جلسه، و پس از ارائه گزارش مزایده و تصمیم گیری درباره یک ملک متعلق به وزارت نیرو در مشهد، گزارش عملکرد و پتانسیل دستگاه‌های دولتی در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6120991

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