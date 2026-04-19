۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

برداشت گل محمدی از گلستان‌های فیروزآباد آغاز شد

شیراز-مدیر جهاد کشاورزی فیروزآباد از آغاز برداشت گل محمدی از سطح ۱۹۶۰ هکتار گلستان‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کوهکن با بیان اینکه برداشت گل محمدی از اواخر فروردین ماه آغاز شده و تا اوایل خرداد ماه نیز ادامه دارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود بالغ بر ۸ هزار و ۸۰۰ تن گل محمدی از گلستان های این شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: عملکرد این محصول معمولاً بین ۳ تا سه و نیم تن در هر هکتار است که با توجه به بارندگی‌های مناسب و پراکنش مطلوب آن در دوره رشد گیاه، در سال جاری به میانگین چهار و نیم تن در هکتار رسیده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد افزود: بخش میمند با برخورداری بیش از ۷۵ درصد باغ‌های گل محمدی این شهرستان، مهم‌ترین قطب تولید و تکمیل زنجیره فرآوری این محصول به شمار می‌رود.

کوهکن محصول گل محمدی را یکی از ارکان اقتصادی منطقه عنوان کرد و گفت: علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی در تولید گلاب، اسانس و عرقیات، فرصت‌های مناسبی برای صادرات و ارزآوری ایجاد می‌کند.

مدیر جهاد کشاوزی فیروزآباد در پایان تصریح کرد: نیاز آبی کم، قابلیت کشت دیم، سازگاری بالا با شرایط منطقه، مقاومت به تنش‌های محیطی، قابلیت نگهداری مناسب پس از برداشت و امکان کشت در زمین‌های فقیر و سنگلاخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول است.

