به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کوهکن با بیان اینکه برداشت گل محمدی از اواخر فروردین ماه آغاز شده و تا اوایل خرداد ماه نیز ادامه دارد، اظهار داشت: پیش بینی می شود بالغ بر ۸ هزار و ۸۰۰ تن گل محمدی از گلستان های این شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: عملکرد این محصول معمولاً بین ۳ تا سه و نیم تن در هر هکتار است که با توجه به بارندگی‌های مناسب و پراکنش مطلوب آن در دوره رشد گیاه، در سال جاری به میانگین چهار و نیم تن در هکتار رسیده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد افزود: بخش میمند با برخورداری بیش از ۷۵ درصد باغ‌های گل محمدی این شهرستان، مهم‌ترین قطب تولید و تکمیل زنجیره فرآوری این محصول به شمار می‌رود.

کوهکن محصول گل محمدی را یکی از ارکان اقتصادی منطقه عنوان کرد و گفت: علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی در تولید گلاب، اسانس و عرقیات، فرصت‌های مناسبی برای صادرات و ارزآوری ایجاد می‌کند.

مدیر جهاد کشاوزی فیروزآباد در پایان تصریح کرد: نیاز آبی کم، قابلیت کشت دیم، سازگاری بالا با شرایط منطقه، مقاومت به تنش‌های محیطی، قابلیت نگهداری مناسب پس از برداشت و امکان کشت در زمین‌های فقیر و سنگلاخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این محصول است.