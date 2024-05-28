حجتالاسلام والمسلمین مهدی رستمنژاد معاون آموزش حوزههای علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پذیرش رسمی حوزههای علمیه از ماه مبارک رمضان تا پایان اردیبهشت پذیرش بود، اما طبق روال هر سال، دوره تکمیلی و امتدادی را با فاصله دو هفته اعلام میکردیم، بنابراین از چند روز پیش تصمیم بر این شد که ثبت نام تا ۱۸ خرداد ادامه داشته باشد ولی با توجه به شرایط جدیدی که در آن قرار داریم و فضای انتخاباتی، سایت معاونت آموزش برای ثبتنام تا پایان خردادماه باز است.
وی گفت: پذیرش حوزههای علمیه در سه مقطع پایه هشتم، دیپلم و تحصیلات دانشگاهی انجام میشود و داوطلبان در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت پذیرش میشوند.
معاون آموزش حوزههای علمیه با بیان تفاوت دورههای بلندمدت و کوتاهمدت، گفت: دوره کوتاه مدت که نیاز به حداقل مدرک تحصیلی دیپلم دارد، دوره سفیران هدایت است و برنامه درسی طلابی که در این دوره شرکت میکنند با نگاه به تبلیغ و عنصر تبلیغی تنظیم میشود. در این دوره نگاه مهارتی نسبت به مسأله تبلیغ و جنبه اجتماعی آن و مواجهه طلاب با مخاطبان مختلف مورد توجه است، در عین اینکه مباحث علوم پایه و فقه و اصول را پشت سر میگذرانند.
حجتالاسلام رستمنژاد افزود: برنامههای درسی دوره بلندمدت هم بر اساس روال عادی حوزهها تنظیم شده است.
به گفته وی، آزمون پذیرش حوزههای علمیه در اواسط تیرماه در ۵۰ حوزه امتحانی برگزار میشود.
معاون آموزش حوزههای علمیه گفت: حافظان کل قرآن و نهج البلاغه و برترینهای مسابقات علمی کشوری از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سنجش و پذیرش حوزههای علمیه به آدرس اینترنتی paziresh.ismc.ir مراجعه کنند.
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