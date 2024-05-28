لتونی: دلیلی برای ممانعت اوکراین از حمله به خاک روسیه وجود ندارد

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اِدگارز رینکویکس، رئیس جمهور لتونی بر این باور است که هیچ دلیلی برای ممانعت اوکراین از حمله به خاک روسیه وجود ندارد!

رئیس جمهور لتونی پیشروی روسیه را در اوکراین «یکی از پیامدهای ناتوانی غرب در تامین سلاح برای اوکراین و اعمال محدودیت درباره نحوه و محل استفاده از این تسلیحات» عنوان کرده است.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو پیش‌تر به اکونومیست گفت که این ائتلاف نظامی در حال بررسی صدور مجوز استفاده ارتش اوکراین از تسلیحات اعطایی غرب علیه اهداف واقع در خاک روسیه است.

استولتنبرگ در عین حال مدعی شد که نیروهای ناتو نباید به تجهیزات نظامی روسیه در حریم هوایی یا زمینی اوکراین حمله کنند. به گفته وی، در این صورت «مادر شرایطی قرار خواهیم گرفت که دور نگه داشتن ناتو از جنگ بسیار دشوار خواهد بود.»