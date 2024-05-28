به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، دندانپزشک و افسر سابق اطلاعات رژیم صهیونیستی که مدتها پیش در زندانهای این رژیم با زندانی شماره ۷۳۳۳۳۳۵ به نام یحیی السنوار آشنا بود، دیدگاههای خود را درباره شخصیت وی که از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ در زندان محبوس بود را مطرح کرد.
بیتون که افسر ارشد سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی بود، ساعتهای طولانی را به صحبت با السنوار و تحلیل شخصیت وی پرداخته است. او مدعی است که به خوبی از دیدگاهها و تفکرات سنوار آگاه است و بهتر از فرد اسرائیلی دیگر او را می شناسد و میداند که هزینهای که اسرائیلی ها باید برای آزادی اسرای خود بپردازند، قطعاً مطلوب اسرائیل نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، سنوار در یکی از گفتوگوهای خود به یک روزنامه نگار ایتالیایی گفته بود: زندان انسان را میسازد و وقت کافی برای تفکر در خصوص اعتقاداتش به او میدهد.
سنوار در سال ۱۹۸۹ و هنگامی که تنها ۲۷ سال داشت، بازداشت شد. او بارها اقدام به فرار از زندانهای رژیم صهیونیستی کرده و بارها با رهبران حماس در خارج از زندان ارتباط گرفت ونحوه وارد کردن تلفن همراه به داخل زندان را بلد بود. او میدانست چگونه از وکلا و ملاقات کنندگان برای انتقال پیامهای خود به بیرون از زندان استفاده کند. بسیاری از این پیامها در خصوص نحوه ربایش نظامیان صهیونیست برای مبادله آنها با زندانیان بود.
عزم و اراده پولادین در زندان
بر اساس این گزارش، او زبان عبری را به خوبی بلد بود و از طریق آموزشهای اینترنتی تحصیلات خود را دنبال کرد. او همواره اخبار اسرائیل را دنبال میکرد تا به بهترین شکل از اوضاع داخلی سرزمینهای اشغالی مطلع شود.
بیتون می گوید که سنوار صفحاتی از ترجمههای خود از کتابهای اسرائیلی را در اختیار دیگر زندانیان قرار میداد تا آنها تاکتیکهای سازمانهای اطلاعاتی در خصوص جنگ با دشمنان خود را بشناسند. او به زندانیان همراه خود میگفت: آنها میخواهند زندان را به قبر ما تبدیل کنند و عزم و اراده ما را همراه با جسم مان در هم بشکنند، اما بحمدالله ما به آرمان فلسطین اعتقاد داریم و به همین علت زندان را به مکانی برای عبادت و تحصیل علوم مختلف تبدیل میکنیم.
آرامش و قدرشناسی سنوار
بیتون که برای بخیه زدن جراحتهای زندانیان و مداوای عمومی آنها به زندانهای رژیم صهیونیستی می رفت، بارها تلاش کرده بود سنوار و دیگر نظامیان فلسطینی را به همکاری با بازجوهای اسرائیلی قانع کند. وی می گوید که سنوار در آن زمان از درد در پشت گردن خود رنج می برد و احتمالا دچار یک ضایعه مغزی بود و نیاز بود بلافاصله به بیمارستان منتقل شود.
بیتون چند روز بعد از عمل جراحی سنوار با او دیدار کرد و سنوار از وی تشکر و قدردانی کرد. او می خواست به بیتون بفهماند که در اسلام چگونه از کسی که جانش را نجات داده است، تشکر می کنند. برای بیتون هم جالب بود که اهمیت این نکته را در میان مسلمانان بداند.
بیتون شخصیتی پرحرف بود و با بسیاری از زندانیان فلسطینی مشغول صحبت می شد و با آنها درباره خانواده آنها یا ورزش هایی که علاقه دارند، صحبت می کرد. او نشستهای منظمی با سنوار داشت، اما همیشه با او در خصوص کارها و دیدگاه های اعتقادیاش صحیت می کرد.
بیتون می گوید: صحبتهایم با سنوار شخصی یا عاطفی نبود. او قرآن را به خوبی حفظ بود و با آرامش از مبانی حاکم بر سازمان خود سخن می گفت.
در هنگام بازرسی زندان در سال ۲۰۰۴ نوشتههایی به دست خط سنوار به دست آمد که از روابط بین زن و مرد و خانواده در اسلام صحبت شده بود و حداقل یک نسخه از آن به خارج از زندان انتقال داده شده بود.
تواضع مثال زدنی در زندان
بیتون میگوید در زندان بئر السبع سنوار بدون شک رئیس زندانیان بود اما هرگز این موضوع را بیان نمیکرد و به آن افتخار نمیکرد. او بسیار متواضع بود و غذای خود را با دیگران تقسیم میکرد و در کارهای زندان به زندانیان کم سن و سال کمک میکرد.
این پزشک صهیونیستی سنوار را فردی بسیار باهوش و زیرک و در عین حال فریبکار میکند که قدرت جذب بسیاری از انسان ها را دارد. او حتی در داخل زندان اسرار دیگران را حفظ می کرد و در عین حال در تعامل با دیگران صداقت داشت.
بعد از اسارت گلعاد شالیت، نظامی صهیونیست و در حالی که کابینه اسرائیل از مناسبات خود برای پیشبرد مذاکرات تبادل اسرا استفاده میکرد، بیتون مأمور بود که از روابط خود با فرماندهان زندانی حماس برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی از آنها استفاده کند. وی می گوید که سنوار به همراه تعدادی از دوستان خود که در کنار او بودند، مذاکرات را از داخل زندان مدیریت میکرد.
پزشکی که مخالف آزادی سنوار بود
گرهارد کونراد افسر سرویس اطلاعات آلمان که یکی از میانجیهای این تبادل بود، می گوید که با وجود اینکه نام سنوار در لیست تبادل بود، اما او اعتقاد داشت که تبادل به اندازه کافی به نفع حماس نیست و باید تمامی اسرا آزاد شوند.
بیتون می گوید که زمانی که قرار بود سنوار در عملیات تبادل اسرا آزاد شود، او پیشنهاد داده با توجه به شخصیتی که سنوار دارد، نباید آزاد شود؛ اما صهیونیستها به او گفتهاند که دستان وی به خون اسرائیلیها آغشته نیست و مشکلی برای آزادی او وجود ندارد. بیتون اما معتقد بود که آزادی اسرای فلسطینی باید با توجه به توانمندیهای آنها برای جلب پتانسیلهای مختلف ضد اسرائیل صورت گیرد، نه بر اساس اقداماتی که پیش از این انجام دادهاند.
بیتون می گوید که سنوار حتی در زمان خروج از زندان و در حالی که سوار بر اتوبوس اسرا بود، گفت که از هیچ تلاشی برای آزادی دیگر اسرای فلسطینی دریغ نخواهد کرد. او گفت که از گردانهای قسام خواهد خواست که تعداد بیشتری از نظامیان صهیونیست را بازداشت کنند تا مقدمه آزادی دیگر اسرای فلسطینی مهیا شود.
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