افزایش ۱۰ درصدی جابجایی مسافر با مینی بوس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرینزاده بعد از ظهر سهشنبه در بازدید از شرکتهای مسافربری شهرستان کوثر اظهار کرد: حدود ۲۴۲ هزار نفر مسافر در ۲ ماهه گذشته از استان اردبیل به مقاصد مختلف کشور جابجا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵ درصدی را شاهد هستیم.
وی از صدور ۳۹ هزار و۲۸۱ صورت وضعیت توسط شرکتها خبر داد و افزود: تعداد ۱۲۶ هزار و۵۴۳ نفر مسافر با وسیله نقلیه اتوبوس ،۲۲ هزار و ۳۵۸ نفر با وسیله نقلیه مینی بوس و ۹۲ هزار و۴۰۲ نفر مسافر با وسیله نقلیه سواری به مقاصد مختلف جابجا شده است که جابجایی مسافر با وسیله نقلیه مینیبوس افزایش ۱۰ درصدی داشته است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل تصریح کرد: ۶۲ شرکت مسافربری در استان اردبیل با یک هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافربری توسط ۲ هزار و ۲۴۰ راننده در استان اردبیل در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.
شیرین زاده خاطرنشان کرد: مردم و مسافران میتوانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیونهای مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.
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