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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۲۰

معاون راهداری اردبیل خبر داد؛

افزایش ۱۰ درصدی جابجایی مسافر با مینی بوس در اردبیل

افزایش ۱۰ درصدی جابجایی مسافر با مینی بوس در اردبیل

کوثر - معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: جابجایی مسافر با مینی‌بوس در اردبیل نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرین‌زاده بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از شرکت‌های مسافربری شهرستان کوثر اظهار کرد: حدود ۲۴۲ هزار نفر مسافر در ۲ ماهه گذشته از استان اردبیل به مقاصد مختلف کشور جابجا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵ درصدی را شاهد هستیم.

وی از صدور ۳۹ هزار و۲۸۱ صورت وضعیت توسط شرکت‌ها خبر داد و افزود: تعداد ۱۲۶ هزار و۵۴۳ نفر مسافر با وسیله نقلیه اتوبوس ،۲۲ هزار و ۳۵۸ نفر با وسیله نقلیه مینی بوس و ۹۲ هزار و۴۰۲ نفر مسافر با وسیله نقلیه سواری به مقاصد مختلف جابجا شده است که جابجایی مسافر با وسیله نقلیه مینی‌بوس افزایش ۱۰ درصدی داشته است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل تصریح کرد: ۶۲ شرکت مسافربری در استان اردبیل با یک هزار و ۲۳۱ ناوگان مسافربری توسط ۲ هزار و ۲۴۰ راننده در استان اردبیل در حال خدمات رسانی به مردم و مسافران هستند.

شیرین زاده خاطرنشان کرد: مردم و مسافران می‌توانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون‌های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.

کد مطلب 6121459

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