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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

انتخابی نهایی قایقرانی؛

نبی رضایی مسافر پاریس شد

نبی رضایی مسافر پاریس شد

پس از انجام تست انتخابی نهایی محمدنبی رضایی نماینده قایقرانی ایران در کانوی یکنفره ۱۰۰۰ متر مردان المپیک پاریس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تست انتخابی کانوی یکنفره ۱۰۰۰ متر مردان صبح امروز با حضور محمدنبی رضایی قایقرانی که سهمیه المپیک را کسب کرده و عادل مجللی نفر برتر تست انتخابی مدعیان امروز ۸ خرداد در دریاچه آزادی برگزار شد.

این تست توسط داوران بین‌المللی آب‌های آرام و با حضور افسران نادو ایران انجام شد.

در پایان نبی رضایی موفق شد در این رقابت پیروز شود و جواز حضور در المپیک پاریس را کسب کند. این رقابت به صورت دو پیروزی از سه مسابقه برگزار شد و از آنجا که محمد نبی رضایی سهمیه را گرفته بود یک پیروزی برای او محاسبه شد و با پیروزی امروز خود نیز توانست در مجموع ۲ پیروزی به دست آورد و مسافر پاریس شود.

کد مطلب 6121462
سیده فرزانه شریفی

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