نبی رضایی مسافر پاریس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تست انتخابی کانوی یکنفره ۱۰۰۰ متر مردان صبح امروز با حضور محمدنبی رضایی قایقرانی که سهمیه المپیک را کسب کرده و عادل مجللی نفر برتر تست انتخابی مدعیان امروز ۸ خرداد در دریاچه آزادی برگزار شد.

این تست توسط داوران بین‌المللی آب‌های آرام و با حضور افسران نادو ایران انجام شد.

در پایان نبی رضایی موفق شد در این رقابت پیروز شود و جواز حضور در المپیک پاریس را کسب کند. این رقابت به صورت دو پیروزی از سه مسابقه برگزار شد و از آنجا که محمد نبی رضایی سهمیه را گرفته بود یک پیروزی برای او محاسبه شد و با پیروزی امروز خود نیز توانست در مجموع ۲ پیروزی به دست آورد و مسافر پاریس شود.